Ausblick auf den europäischen Reisemarkt: Reisen bleibt in volatilen Zeiten wichtig

Im Vorfeld der internationalen Touristikmesse ITB in Berlin gibt Christoph Debus, CEO der DERTOUR Group, einen Ausblick auf aktuelle Entwicklungen im europäischen Reisemarkt. Mit rund 15.000 Mitarbeitenden, einer Präsenz in 16 europäischen Märkten und über 200 Reiseunternehmen gehört die DERTOUR Group zu den führenden Akteuren der europäischen Tourismus- und Erlebniswirtschaft und ist damit Gradmesser für aktuelle Reisetrends.

Rückblick auf das Reisejahr 2025

In den 16 Märkten der DERTOUR Group in Mittel-, Nord- und Osteuropa betrug das organische Gästewachstum im Jahr 2025 plus 7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr[1]. "Diese Entwicklung belegt die hohe Relevanz organisierter Veranstalterreisen. Sie geben Reisenden Sicherheit, sind unkompliziert und bieten ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis", erklärt Christoph Debus, CEO DERTOUR Group.

Elementarer Bestandteil des europäischen Lebensstils

Zum Ausblick auf den kommenden Reisesommer erklärt Christoph Debus:

"Unsere Buchungszahlen zeigen, dass das Reisen auch in einer zunehmend volatilen Welt ein zentrales Bedürfnis der Europäer bleibt." Dabei belegen aktuelle Umfrageergebnisse einer DERTOUR Group-Studie in 13 europäischen Ländern, dass Europäer, abseits der Ausgaben für den täglichen Bedarf und Lebenshaltung, 2026 vor allem in Reisen investieren.[2] Reisen stehen bei den geplanten Ausgaben klar an erster Stelle - noch vor Sparen, Investitionen, Gesundheit und deutlich vor Mode, Wohnen, Technik oder Autos.

Europäer sind "Early Birds" bei den Sommerbuchungen

Europäische Reisende haben den diesjährigen Sommerurlaub erneut außergewöhnlich früh gebucht. "Statt des klassischen Buchungshochs im Januar konnten wir schon vor den Festtagen europaweit sehr hohe Buchungseingänge verzeichnen. Insbesondere Familien haben von den Frühbucher-Angeboten Gebrauch gemacht. Aktuell liegen die europäischen Gästezahlen für die Sommersaison 2026 mit einem Plus von 4 Prozent über dem Niveau des sehr starken Vorjahres", so Christoph Debus. Auch im deutschen Reisemarkt hält die Reiselust an mit Gästezahlen, die für den Sommer 2026 ebenfalls über Vorjahresniveau liegen.

Reisen in Randzeiten

Der Blick auf die aktuelle Buchungslage deutet zudem auf einen Trend hin zu Reisen außerhalb der klassischen Hauptsaison. "Wir stellen fest, dass der Anteil der Reisen, die im September und Oktober stattfinden, seit 2023 um 4 Prozentpunkte gestiegen ist. 22 Prozent der Sommerurlaube finden jetzt im Spätsommer und Herbst statt. In diesem Jahr sehen wir zudem einen sehr stark gebuchten Mai," erläutert Christoph Debus. "Die Entscheidung, in Randzeiten zu buchen, ermöglicht günstigere Reisepreise. Gleichzeitig wird die Hauptsaison dadurch entzerrt. Urlaubsspitzen könnten sich dadurch zukünftig etwas gleichmäßiger über die Sommermonate verteilen ", sagt Christoph Debus.

Aktuelle Destinationstrends: Die Aufsteiger des Sommers

Der Blick auf die aktuellen Destinationstrends belegt, dass im kommenden Sommer auf der Kurz- und Mittelstrecke zunehmend Preis-Leistungs-Lieblinge unter europäischen Reisenden gefragt sind: Ägypten (+14%) führt die Liste der Aufsteiger-Ziele mit dem höchsten Gästeplus im Vergleich zum Vorjahr an, gefolgt von der Türkei, Italien, Portugal und Bulgarien. "Bei der Wahl der Reisen spielt neben der preislichen Attraktivität auch die Qualität der Unterkunft eine wichtige Rolle. Dies sehen wir auch an der Buchung höherwertiger Hotelkategorien, die das Reiseverhalten weiterhin prägt", so Christoph Debus. "In unseren osteuropäischen Märkten ist der Anteil an 5-Sterne-Buchungen am größten: Jeder dritte Gast entscheidet sich dort für diese Hotelkategorie. Im Vorjahr lag diese Zahl sogar noch höher."

Trendziel auf der Fernstrecke: südliches Afrika

Auf der Fernstrecke zeigt das südliche Afrika mit Ländern wie Südafrika und Namibia aktuell die größten Gästezuwächse (+24%) im Vorjahresvergleich. Ebenso stark wächst der Indische Ozean, gefolgt von den Destinationen im Nahen Osten (u.a. Dubai, Jordanien, Oman u.a.) und der Karibik sowie Indien. "Ergebnisse einer aktuellen Studie belegen: Das Bedürfnis, neue Ort zu entdecken, bleibt für über 50 Prozent der europäischen Reisenden ein wichtiges Reisemotiv und nachhaltiger Treiber für das Fernreise-Segment", so Christoph Debus.

USA-Zurückhaltung hält an

Die Zurückhaltung bei den USA-Buchungen setzt sich dagegen fort: "Wir stellen europaweit fest, dass die Preisentwicklung der vergangenen Jahre sowie die derzeitige Nachrichtenlage sich auf die Nachfrage nach USA-Reisen auswirken und aktuell zu eher kurzfristigem Buchungsverhalten führen. Davon profitieren auch Destinationen wie Kanada oder das südliche Afrika", erläutert Christoph Debus. "Für Gäste, die Fragen zu ihrer USA-Reise haben, haben wir eine eigene Hotline eingerichtet, in der Experten rund um die Uhr Auskünfte geben."

Bedürfnis nach Sicherheit steigt

Während die Reiselust hoch ist, bereiten Reisenden geo-politische Konflikte, Instabilität und steigende Kosten in den vergangenen fünf Jahren vermehrt Bedenken, wie eine aktuelle DERTOUR Group-Studie in 13 europäischen Ländern belegt. Entsprechend ist nach dem Preis-Leistungsverhältnis und der Qualität der Unterkunft die Sicherheit des Reiseziels wichtigstes Kriterium bei der Planung einer Reise. "Mit Blick auf die Sicherheit beim Reisen ist die Pauschalreise der Goldstandard. Mit unserem hochprofessionellen Krisen- und Sicherheitsmanagement leisten wir einen wesentlichen Beitrag dazu, dass Reisende heutzutage sorgenfrei die Welt erkunden können - ein Vorteil, der vielen Reisenden noch nicht ausreichend bekannt ist", erklärt Christoph Debus.

Extremwetter-Prävention wird wichtiger

Im Bereich des Sicherheitsmanagements investiert die DERTOUR Group insbesondere in das Extremwetter-Management. "Im vergangenen Jahr wurden etwa zwei Drittel der sicherheitsrelevanten Fälle durch Extremwetterereignisse ausgelöst", erläutert Christoph Debus. "Durch Frühwarnsysteme, KI-gestützte Analysen und die Zusammenarbeit mit externen Experten können wir frühzeitig Risiken identifizieren, die Sicherheit unserer Gäste gewährleisten und Destinationen unterstützen."

Am Mittwoch, den 4. März 2026, stellt die DERTOUR Group im Rahmen einer internationalen Pressekonferenz auf der ITB in Berlin Details zur aktuellen Buchungsentwicklung und aktuelle Reisetrends vor. In diesem Rahmen werden auch die Ergebnisse einer europäischen Konsumentenbefragung zum Reiseverhalten präsentiert.

[1] Ende August 2025 hat die DERTOUR Group die Hotelplan Gruppe, ausgenommen Interhome, übernommen. In die Angaben zum Gästewachstum 2025 sind die Hotelplan-Gästezahlen nicht eingeflossen. Die Zahlen spiegeln somit das organische Gästewachstum im Kalenderjahr 2025 wider.

[2] Online-Umfrage mit 8.000 Befragten in 13 Ländern in Mittel-, Nord- und Osteuropa; durchgeführt von Appinio im Februar 2026.

