VAN DEN BOOM Coaching GmbH

Warum so viele Frauen Ü40 ihre Neujahrsvorsätze beim Abnehmen nicht erreichen – und was wirklich hilft

Bild-Infos

Download

Bochum (ots)

Jedes Jahr fassen Millionen von Frauen dieselben Neujahrsvorsätze: abnehmen, gesünder essen, weniger Stress, endlich wieder mehr Energie. Doch gerade Frauen über 40 erleben, dass diese guten Vorsätze schneller scheitern als früher. Das liegt selten am Willen, sondern an einer Lebensphase, in der Körper und Alltag sich verändern.

Zwischen beruflicher Verantwortung, familiären Verpflichtungen, mentaler Last und hormonellen Umbrüchen arbeitet der Körper häufig nicht mehr nach den Regeln, die mit Mitte 20 noch funktioniert haben. Wer versucht, sich mit Disziplin durch Diäten und strenge Routinen zu kämpfen, stößt deshalb oft an Grenzen, die nicht selbstverschuldet sind. Die entscheidende Frage lautet daher nicht: „Warum fehlt mir die Motivation?“ – sondern: „Was braucht mein Körper in dieser Lebensphase wirklich?“

Wenn hormonelle Veränderungen und Alltagsstress sich gegenseitig verstärken

Ab Mitte 40 beginnt bei vielen Frauen die Perimenopause, später die Menopause – eine Phase, in der Östrogen und Progesteron schwanken oder sinken und auch Insulin anders reagiert. Diese hormonellen Veränderungen senken die Kalorienverbrennung, verstärken Schwankungen im Blutzucker und machen den Körper empfindlicher gegenüber Diäten und langen Fastenphasen. Müdigkeit, innere Unruhe, Schlafstörungen, Reizbarkeit, Heißhunger und Gewichtszunahme sind typische Begleiter und haben nichts mit mangelnder Disziplin zu tun.

Klassische Vorsätze – weniger essen, mehr Sport, Intervallfasten, Low Carb – verschärfen die Situation häufig. Sie entziehen Energie, erhöhen den Stress und bringen den Stoffwechsel noch stärker aus dem Gleichgewicht. Genau deshalb brechen viele Frauen Ü40 ihre Vorsätze ab – nicht aus Schwäche, sondern weil die Methoden gegen ihre physiologischen Voraussetzungen arbeiten. Erfolg beginnt daher nicht mit Verzicht, sondern mit Verständnis: Abnehmen Ü40 ist kein Sprint, sondern ein Prozess, der andere Strategien braucht als früher.

Was Frauen Ü40 wirklich hilft: Entlastung statt Härte

Für nachhaltige Veränderungen braucht der Körper Stabilität – besonders beim Blutzucker, beim Schlaf und im Nervensystem. Eine Ernährung, die Energie gibt statt entzieht, bildet die Grundlage. Dazu gehören regelmäßige Mahlzeiten mit ausreichend Protein, viel Gemüse, energiebringende Kohlenhydratquellen und schnelle Snacks, die den Alltag erleichtern. Ein proteinreiches Frühstück stabilisiert den Blutzucker, verhindert Heißhunger und schafft Klarheit im Kopf. Auch ein leichtes Abendessen, das den Schlaf unterstützt, wirkt oft stärker als jede Diätregel. Wichtig ist hierbei, dass das Abendessen auch Kohlenhydrate beinhalten sollte. Bewegung muss in dieser Phase nicht intensiv sein, sondern alltagstauglich. Zehn Minuten zügiges Gehen nach einer Mahlzeit verbessern den Stoffwechsel spürbar, kurze Kraftintervalle zu Hause reichen, um Muskeln zu aktivieren und den Grundumsatz zu erhöhen. Solche Mini-Einheiten sind realistisch – selbst an Tagen mit hohem Arbeitsdruck.

Genauso wichtig ist Stressreduktion. Schon wenige tiefe Atemzüge, zwei Minuten bewusste Pause oder eine einfache Abendroutine beruhigen das Nervensystem und verbessern die Schlafqualität – ein zentraler Faktor für Hormone, Hunger und Gewicht.

Bewährt hat sich ein dreistufiger Ansatz:

1. Verstehen, was wirklich passiert. Dazu gehören der Blick auf Schlaf, Stress, Ernährung, Beschwerden und alltägliche Belastungen. Viele erkennen erst dann, wie sehr Hormone und Stress die eigene Energie steuern.

2. Individuelle Anpassungen statt 08/15-Pläne. Das bedeutet eine Ernährungsstruktur, die zur Lebensrealität passt, eine stabile Blutzuckerbalance, familienfreundliche Essenslösungen und minimale Bewegung mit maximaler Wirkung.

3. Begleitete Umsetzung in kleinen Schritten. Keine radikalen Vorsätze, sondern alltagstaugliche Veränderungen, die nicht sofort scheitern, wenn der Kalender wieder voller wird.

Warum kleine Veränderungen große Wirkung haben

Wie gut dieser Ansatz funktioniert, zeigen Praxisbeispiele. Eine 47-jährige Teamleiterin verlor zwölf Kilo, obwohl sie im Schichtdienst arbeitete. Nicht durch strenge Diäten, sondern durch regelmäßige Mahlzeiten, kurze Bewegungseinheiten und eine Abendroutine, die ihren Schlaf stabilisierte. Eine 53-jährige Bereichsleiterin erreichte ihr Wohlfühlgewicht, nachdem sie ihren Stresslevel reduzierte und ihre Ernährung so umstellte, dass sie Energie statt Erschöpfung bekam. Beide Fälle zeigen: Der Körper reagiert stärker auf Entlastung als auf Disziplin.

Die Wochen vor dem Jahreswechsel bieten dafür ideale Voraussetzungen. Der Alltag läuft etwas langsamer, und neue Routinen können entstehen, bevor der berufliche Druck wieder steigt. Der Körper reagiert besser auf kleine, konstante Veränderungen als auf harte Neujahrsdiäten, die nur zusätzlichen Stress erzeugen. Frauen Ü40 profitieren besonders davon, weil Hormone und Stoffwechsel Zeit brauchen, um sich zu regulieren.

Am Ende scheitern Frauen Ü40 nicht an sich selbst, sondern an Strategien, die ihre Realität ignorieren. Wer Körper, Hormone und Alltag ernst nimmt, schafft Wege statt Vorsätze – und kann nachhaltig abnehmen, ohne Härte, ohne Zwang und ohne den jährlichen Neustart.

Über Daniel van den Boom

Daniel van den Boom ist Sportwissenschaftler und Gründer von VAN DEN BOOM Coaching. Er hilft viel beschäftigten Menschen dabei, ihr Wunschgewicht nachhaltig zu erreichen – ohne Diäten oder zeitintensives Training. Sein wissenschaftlich fundiertes Coaching setzt auf Alltagstauglichkeit, gesunde Routinen und individuelle Betreuung. Mehr Informationen unter: https://danielvandenboom.de/

Original-Content von: VAN DEN BOOM Coaching GmbH, übermittelt durch news aktuell