Zwischen Gans und Glühwein: So übersteht man die Feiertage ohne Extra-Kilos

Bochum (ots)

Die Feiertage sind ein Fest für den Gaumen – aber auch für die Waage. Zwischen Braten, Plätzchen und Glühwein nehmen viele innerhalb weniger Tage mehrere Kilo zu. Wer danach nicht mit Crash-Diäten starten will, sollte rechtzeitig gegensteuern.

Es geht nicht darum, zu verzichten, sondern bewusst zu genießen und kleine Tricks einzubauen. Dieser Beitrag verrät, wie man trotz Festtagsmenüs schlank bleibt, ohne auf Genuss zu verzichten.

Wenn Genuss zur Herausforderung wird

Festtagsgerichte, süßes Gebäck und gemütliche Familienessen gehören einfach zu Weihnachten. Sie schenken Geborgenheit und Freude, doch gerade die entspannte Stimmung kann schnell dazu führen, dass man mehr isst, als einem guttut.

Plötzlich steht nicht mehr die gemeinsame Zeit im Mittelpunkt, sondern das schlechte Gewissen nach dem Essen. Dabei ist es selten das eine Stück Kuchen oder die Gans mit Soße, die den Unterschied machen, sondern die innere Stimme, die sagt: „Jetzt ist es eh egal.“ Dieses Alles-oder-nichts-Denken ist tückisch und führt oft dazu, den Überblick zu verlieren.

Der Kreislauf aus Schuld und Diätdruck

Nach den Feiertagen zeigt die Waage meist ein oder zwei Kilo mehr. Viele reagieren mit Frust, schlechtem Gewissen und der Entscheidung: „Ab morgen wird gefastet!“ Doch genau dieser Druck sorgt dafür, dass der Körper mit Heißhunger reagiert. Die Folge: Stimmungstiefs, Müdigkeit und der bekannte Jo-Jo-Effekt.

Gerade Frauen ab 40 merken zusätzlich, dass sich ihr Körper verändert. Hormone, Stress und Schlafmangel beeinflussen, wie gut der Stoffwechsel funktioniert. Das ist ganz normal und kein Grund, sich selbst zu verurteilen.

Warum das passiert: Hormone, Stress und Erwartungen

Mit zunehmendem Alter verlangsamt sich der Stoffwechsel, Muskeln bauen sich langsamer auf und Fett wird leichter gespeichert. In den Wechseljahren kommen hormonelle Veränderungen hinzu, die zusätzlich Einfluss auf Gewicht und Wohlbefinden nehmen.

Dazu kommen äußere Faktoren: Essenseinladungen, ständige Versuchungen und der gesellschaftliche Druck, schlank und diszipliniert zu bleiben. Wer diesem Druck mit Verzicht begegnet, landet oft in einer Spirale aus Frust und Schuldgefühlen. Dabei darf Genuss ruhig seinen Platz haben; bewusst und ohne schlechtes Gewissen.

Praktische Tipps für entspannte Feiertage

1. Bewusst genießen statt streng verzichten

Lieblingsgerichte sind erlaubt! Wichtig ist, mit allen Sinnen zu essen – den Duft wahrzunehmen, langsam zu kauen und den Moment zu genießen. Wer achtsam isst, braucht automatisch weniger, um satt und zufrieden zu sein.

2. Gut in den Tag starten

Ein Frühstück mit Eiweiß, gesunden Fetten und Ballaststoffen hilft, den Blutzucker stabil zu halten und Heißhunger zu vermeiden. Ein Joghurt mit Nüssen, Beeren und Haferflocken oder Rührei mit Vollkornbrot ist ideal – gerade in den Wechseljahren unterstützt das auch die Hormonbalance.

3. Bewegung ohne Stress

Bewegung muss nicht anstrengend sein. Ein Spaziergang im Winterwald, Tanzen in der Küche oder ein kurzer Stretch am Morgen genügen, um Kreislauf und Laune in Schwung zu bringen. Jede kleine Bewegung zählt und sorgt für mehr Energie.

4. Freundlich mit sich selbst sein

Perfektion ist kein Ziel. Es geht nicht darum, jede Kalorie im Blick zu behalten, sondern darum, achtsam zu bleiben. Wer sich selbst mit Freundlichkeit begegnet, kann Rückschläge gelassener sehen und leichter wieder in Balance kommen.

Mit Genuss und Leichtigkeit ins neue Jahr

Wer seinen Körper versteht und auf seine Bedürfnisse hört, kann die Feiertage ohne schlechtes Gewissen genießen. Bewusstes Essen, ein bisschen Bewegung und Selbstfürsorge sind die besten Begleiter, um gut ins neue Jahr zu starten.

So bleibt am Ende nicht nur das gute Essen in Erinnerung, sondern auch das schöne Gefühl, achtsam, entspannt und mit sich im Reinen zu sein, ganz ohne Diätstress oder Verzicht. Denn wahre Balance entsteht, wenn man sich selbst erlaubt, das Leben zu genießen.

Über Daniel van den Boom

