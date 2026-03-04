DERTOUR

Ausblick auf das Reisejahr 2026: DERTOUR Group setzt auf umfassende Begleitung von Reisenden

Köln/Frankfurt/Berlin (ots)

Im Zuge der internationalen Touristikmesse ITB in Berlin präsentiert die DERTOUR Group Einschätzungen zu Entwicklungen im europäischen Reisemarkt und informiert über aktuelle Buchungstrends. Die DERTOUR Group ist als Reiseanbieter heute in 16 europäischen Märkten aktiv und bündelt über 200 Reiseunternehmen unter ihrem Dach. Damit gehört die DERTOUR Group zu den führenden Akteuren der europäischen Tourismus- und Erlebniswirtschaft.

Strategie setzt auf die Verbindung aus "Tech und Touch"

Christoph Debus, CEO der DERTOUR Group, erläutert die Strategie des Reiseanbieters folgendermaßen: "Unser Ziel ist es, Gästen ein inspirierendes Reiseerlebnis zu bieten und sie auf jedem Schritt ihrer Reise persönlich zu begleiten. Wir sehen im Buchungsdialog sehr deutlich, dass der Beratungsbedarf intensiver geworden ist. Unsere Strategie gründet daher auf der Kombination aus moderner Technologie und menschlicher Nähe, die wir unter dem Schlagwort 'Tech and Touch' zusammenfassen."

Große Reisevielfalt: Von Erholung über Erlebnis bis hin zu Special Interest

Schon heute gehören über 20 führende Reiseveranstaltermarken in Europa zur DERTOUR Group. Hinzu kommen rund 30 Anbieter von Spezialreisen, die wachsende Nischensegmente bedienen. "Wir verstehen uns als das 'Home of Holiday'. Unter dem Dach der DERTOUR Group versammeln wir eine außergewöhnliche Vielfalt an Urlaubsangeboten - von Erholungs- über Erlebnis- bis hin zu Special Interest-Reisen. Dies zeigt deutlich, wie individuell Pauschalreisen heutzutage sein können." Als integriertes Touristikunternehmen verfügt die DERTOUR Group zudem über eine eigene Hotelsparte mit 120 Hotels sowie ein Angebot an Touren und Aktivitäten mit Teams in 31 Ländern weltweit, die Gäste vor Ort persönlich betreuen.

Ausblick auf das Reisejahr 2026

Nachdem die DERTOUR Group im vergangenen Kalenderjahr ein gruppenweites organisches Gästewachstum von 7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen konnte, belegt auch der Blick auf die laufende Winter- und die kommende Sommersaison die weiterhin hohe Nachfrage nach Reisen.[1] Dieser Trend wird gestützt durch aktuelle Umfrageergebnisse in 13 europäischen Ländern von Anfang Februar, wonach Konsumenten, abseits von Ausgaben für Lebenshaltung und den täglichen Bedarf, vor allem in Reisen investieren.[2] "Trotz zunehmender Unsicherheiten bleibt der Wunsch nach Urlauben sehr stark. Die Menschen wollen reisen, und dementsprechend priorisieren sie ihre Ausgaben", erklärt Christoph Debus.

Aktuelle Entwicklungen in Nahost

Aktuell wirken sich die jüngsten Entwicklungen in Nahost auch auf europäische Reisende aus. Dabei werden betroffene Pauschalreisegäste durch das spezialisierte Sicherheitsmanagement auf Veranstalterseite unterstützt. Debus erläutert hierzu: "In der aktuellen Situation in Nahost stehen wir fortlaufend im engen Austausch mit den zuständigen Behörden sowie unseren Hotel- und Flugpartnern. Wir reagieren flexibel auf die Situation - etwa mit Umbuchungen, kostenfreien Stornierungen oder alternativen Rückreisemöglichkeiten, je nach aktuellem Stand."

Für die Gäste, die sich derzeit noch in den Nahost-Regionen befinden, stellt die DERTOUR Group umfassende Unterstützung bereit. Debus dazu: "Uns ist bewusst, wie herausfordernd diese Situation für viele Reisende ist. Unsere lokalen Mitarbeitenden begleiten die Betroffenen vor Ort eng, verlängern Unterkünfte und informieren über Rückreisemöglichkeiten. Wir freuen wir uns, dass wir bereits die ersten Gäste zurückholen konnten. Gerade in unsicheren Zeiten zeigt sich der Wert der Pauschalreise - in Form von persönlichen Ansprechpartnern, die im Notfall unterstützen und Reisealternativen organisieren.

Reisesommer 2026 mit Gästezahlen über Vorjahr

Bei den europäischen Sommerbuchungen liegt die Nachfrage nach Pauschalreisen mit einem Gästeplus von 4 Prozent über dem hohen Gästeniveau des Vorjahres. Besonders gefragt unter den europäischen Reisenden sind derzeit Länder im östlichen Mittelmeerraum. So verzeichnen Ägypten (+14 Prozent) und die Türkei (+8 Prozent) ein starkes Gästewachstum. "Diese Entwicklung verdeutlicht, dass europäische Reisende in diesem Jahr besonders stark auf ein attraktives Preis-Leistungsverhältnis achten", so Christoph Debus.

Fernreisen im Sommer

Im Sommer machen Fernreisen traditionell rund 10 Prozent des Gästevolumens aus. Auch wenn die Zurückhaltung bei Buchungen in die USA derzeit spürbar ist, belegen diese weiterhin den zweiten Rang auf der Fernstrecke. Reisen in den Indischen Ozean sowie ins südliche Afrika sehen derzeit das stärkste Gästewachstum auf der Fernstrecke. Zur weiteren Entwicklung der Nahost-Buchungen erläutert Debus: "Wie sich die Nachfrage im Nahen Osten entwickelt, bleibt derzeit noch offen. Die Lage ist aktuell hoch dynamisch und lässt noch keine verlässlichen Aussagen zur Nachfrage-Entwicklung zu."

Beliebteste Reiseziele Sommer 2026*

Kurz- & Mittelstrecke

Türkei Griechenland Spanien Ägypten Tunesien

Langstrecke

Indischer Ozean Nordamerika Thailand Naher & Mittlerer Osten Karibik

*Top-Destinationen nach Gästezahl

Die Sommersaison läuft vom 1. Mai 2026 bis zum 31. Oktober 2026. Die Buchungszahlen für diesen Zeitraum beinhalten kumulierte Buchungen der Reiseveranstalter der DERTOUR Group in 16 Märkten; Stichtag ist der 26. Februar 2026.

[1] Ende August 2025 hat die DERTOUR Group die Hotelplan Gruppe, ausgeschlossen Interhome, übernommen. In die Angaben zum Gästewachstum sind die Hotelplan-Gästezahlen nicht eingeflossen.

[2] Online-Umfrage mit 8.000 Befragten in 13 Ländern in Mittel-, Nord- und Osteuropa; durchgeführt von Appinio im Zeitraum 2. bis 6. Februar 2026.

BU: Der lange Sandstrand am Sentido Caribbean World im ägyptischen Soma Bay lädt zum Entspannen ein.

Hintergrund

Die DERTOUR Group mit Sitz in Köln ist die Reisesparte der REWE Group. Sie zählt zu den führenden Reisekonzernen in Europa. Unter das Dach der DERTOUR Group gehören rund 200 Unternehmen. Sie beschäftigt rund 15.000 Mitarbeitende weltweit. Jährlich verreisen Millionen Gäste mit einem ihrer Reiseveranstalter oder Spezialisten.

