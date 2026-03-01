SWR - Südwestrundfunk

Sarah Engels gewinnt "Eurovision Song Contest - Das Deutsche Finale 2026"

Servus, Wien! Sarah Engels gewinnt "Eurovision Song Contest - Das Deutsche Finale 2026" mit ihrem Song "Fire" und vertritt Deutschland beim Eurovision Song Contest 2026. Das 70-jährige Jubiläum des größten Musikwettbewerbs der Welt findet am Samstag, 16. Mai 2026 in Wien statt und wird live im Ersten und in der ARD Mediathek übertragen.

Sarah Engels (Köln, 33) überzeugte mit einem mitreißenden Auftritt und einer außergewöhnlichen Bühnenpräsenz die internationale Jury und gewann das anschließende Publikumsvoting:

"Ich bin überwältigt und unendlich dankbar für diesen Moment. Der ESC war immer ein Traum für mich - und jetzt darf ich Deutschland bei der größten Musikshow der Welt vertreten. Danke an alle, die an mich geglaubt und mich auf diesem Weg begleitet haben. Ich freue mich riesig darauf, beim ESC alles auf die Bühne zu bringen, was in mir steckt."

Clemens Bratzler, Programmdirektor beim federführenden SWR und dort verantwortlich für den ESC:

"Herzlichen Glückwunsch, Sarah Engels! Wir freuen uns auf die gemeinsame Reise bis zum Finale in Wien. Wie der ESC die Menschen begeistert und verbindet, konnten wir heute vor und hinter den Kulissen erleben. Mein großer Dank gilt den Artists, die alles gegeben haben, unseren fantastischen Moderatorinnen Hazel Brugger und Barbara Schöneberger, unserem großartigen Kommentator Thorsten Schorn und dem ganzen Team, das monatelang für diesen ersten ESC-Vorentscheid in SWR-Verantwortung gearbeitet hat."

Zu den prominenten Gästen der Liveshow "Eurovision Song Contest - Das Deutsche Finale 2026" gehörten Comedienne Carolin Kebekus, ESC-Ikone Paola Felix, Schauspieler Hans Sigl sowie Abor & Tynna. Sie ließen in emotionalen Rückblicken sieben Jahrzehnte Eurovision Song Contest Revue passieren - eine Geschichte voller legendärer Hits und unvergesslicher TV-Momente, die Fans rund um den Globus seit Generationen begeistert.

Beim Voting zum beliebtesten deutschen ESC-Song setzten sich "Satellite" und "You Let Me Walk Alone" durch. Michael Schulte brachte beide Songs in einem mitreißenden Medley auf die Bühne und sorgte für einen emotionalen Gänsehaut-Momente voller Nostalgie.

Mit viel Charme und gewohnt schlagfertig führten erstmals im Doppel Barbara Schöneberger und Hazel Brugger durch den Abend.

Sendehinweis:

"ESC - Das Finale aus Wien", am 16. Mai 2026 um 21:00 Uhr im Ersten und in der ARD Mediathek; ab 20:15 Uhr Countdown-Show im Ersten, live aus Wien.

Federführend für die ARD beim deutschen ESC-Finale und für die Übertragung des Eurovision Song Contest ist der SWR in Zusammenarbeit mit BR und HR.

