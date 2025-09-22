Landeskrankenhilfe V.V.a.G.

LKH-GesundheitsUpgrade - ausgezeichnete Produktlinie jetzt komplett

Die Landeskrankenhilfe (LKH) setzt sich in der privaten Krankenvollversicherung wieder an die Spitze: Mit dem neuen LKH-GesundheitsUpgrade Komfort (GUK) ist die starke Produktlinie komplett. Der neue Kompakttarif reiht sich in die Erfolge der Produktentwicklung ein - er wurde pünktlich zum Verkaufsstart von Franke & Bornberg mit FFF "Sehr gut" ausgezeichnet.

"Unsere Produktlinie für die Krankenvollversicherung ist nun sinnvoll abgerundet: Es ist uns gelungen, die neue Produktlinie GesundheitsUpgrade zu schaffen. Der Premium-Tarif wurde Ende 2024 gelauncht. Der neue Kompakttarif GUK komplettiert nun die Produktlinie und bietet als preiswerte Alternative ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis", betont Pavel Berkovitch, im Vorstand der LKH für die Produktentwicklung verantwortlich.

Gesundsein wirkt doppelt

Preisbewusste Kunden, die keine Leistungen in Anspruch nehmen, profitieren in beiden Tarifen zweifach. Mit der erfolgsabhängigen Beitragsrückerstattung LKH-BENEFIT können sie bis zu vier Monatsbeiträge zurückerhalten. Der tariflich garantierte LKH-Gesundheitsbonus ermöglicht eine zusätzliche Rückzahlung. So sinkt der effektive Beitrag deutlich. Kunden können Vorsorge nutzen und trotzdem sparen: Leistungen aus dem umfassenden Programm "LKH-Gesundheitsvorsorge" oder Schutzimpfungen werden nicht angerechnet.

Kompakttarif mit ausgezeichneten Leistungen

Das Leistungspaket des GUK bietet alles, was Kunden von einer modernen PKV erwarten. Dazu gehören ambulante Behandlungen auf hohem Niveau - einschließlich freier Arztwahl, Heilpraktiker-Leistungen, Heilmittel inkl. Behandlung durch Osteopathen und Chiropraktiker, Sehhilfen bis zu 450 Euro innerhalb von drei Kalenderjahren. Versicherte erhalten Top-Leistungen im Krankenhaus: Zweibettzimmer und Chefarztbehandlung sind inbegriffen. Hinzu kommen starke Zahnleistungen: 100% Kostenerstattung bei Behandlungen und Prophylaxe, 80% bei Zahnersatz und Kieferorthopädie für Kinder und Jugendliche. Leistungen für Kur und Reha sind ebenfalls enthalten.

Rundumschutz für Familien

Werdende Eltern erhalten besondere Unterstützung: Leistungen wie Geburtsvorbereitungskurse, Schwangerschafts- und Rückbildungsgymnastik, Rooming-in sowie die Unterbringung im Familienzimmer sorgen für bestmögliche Begleitung rund um die Geburt. Darüber hinaus profitieren das nachversicherte Kind und der versicherte Elternteil in der Elternzeit von sechs Monaten Beitragsfreiheit.

Für Auslandsaufenthalte bietet der GUK zeitlich unbegrenzten Schutz innerhalb der EU und des EWR. Außerhalb sind Kunden für bis zu drei Monate abgesichert - inklusive Rücktransport und voller Kostenerstattung auch oberhalb der deutschen Gebührenordnung.

"Ich bin stolz darauf, dass es der LKH gelungen ist, die Spezialisten des Hauses im Projekt zu bündeln und in nur sieben Monaten Entwicklungszeit den GUK zu erschaffen. Insgesamt bietet der neue Tarif effizienten Gesundheitsschutz, ohne Abstriche bei Kernleistungen und Service", bestätigt Berkovitch. Dazu zählen On-Top-Services wie Gesundheitshotline, Video-Sprechstunde und Termin-Service. Aber auch digitale Funktionen wie die Rechnungs-App inklusive E-Rezept und Online Check-in.

Für den Vertrieb erkennt Vorstandsmitglied Jan-Peter Diercks großes Potential: "Der neue Tarif liefert einen weiteren Grund, unsere neue Produktlinie in der versierten Beratung vorzustellen. Die LKH bietet damit in der Krankenvollversicherung für jeden Kunden ein passendes Angebot. Der neue Komforttarif wird Preisbewusste überzeugen - effizienter Gesundheitsschutz ohne Abstriche bei Kernleistungen oder Service."

Die Rundum-sorglos-Kombi

Wer für das Alter vorsorgen möchte, kann den GUK mit dem LKH-Beitragsentlastungstarif (BEA) ergänzen. Der BEA bietet die Möglichkeit, im Ruhestand den PKV-Beitrag zu senken.

