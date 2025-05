Landeskrankenhilfe V.V.a.G.

Höchstnote von Ascore für LKH-GesundheitsUpgrade Premium (GUP)

Lüneburg (ots)

Auf Anhieb die Höchstnote: Im aktuellen PKV-Produktscoring von Ascore überzeugt der "LKH-GesundheitsUpgrade Premium" (GUP) auf ganzer Linie. Der Premiumtarif für die private Krankenvollversicherung ist laut Expertenmeinung "herausragend".

Das unabhängige Analysehaus Ascore untersuchte im PKV-Produktscoring rund 100 Tarife von 23 privaten Krankenversicherern. Insgesamt standen 159 Leistungskriterien auf dem Prüfstand, von denen waren 85 für die Bewertung relevant. Nur 15 Tarife - darunter der GUP-Tarif der LKH - schafften es in die Spitzengruppe. "Wir freuen uns über die weitere Auszeichnung unseres Premiumtarifes. Kunden, Vertrieb und Analysten legen verstärkt Wert auf ein hohes Leistungsniveau in der Krankenvollversicherung. Hohe Leistungen werden also häufiger nachgefragt, unser GUP ist die perfekte Antwort darauf", betont Pavel Berkovitch, der im Vorstand der LKH für die Produktentwicklung verantwortlich zeichnet.

Ascore bewertet unter anderem die Leistungsbereiche ambulant, stationär und Zahn sowie Leistungen für Psychotherapie, Sehhilfen, Kur, Heilpraktiker und Vorsorge. Die Bestnote mit sechs Kompassen bedeutet, dass der Tarif in nahezu allen bewerteten Bereichen überdurchschnittlich stark aufgestellt ist.

"Ein Premiumtarif, der in fast allen Kriterien überzeugt, bietet starke Verkaufsargumente", unterstreicht Jan-Peter Diercks, Vorstand Vertrieb und Marketing der LKH, und: "Diese Auszeichnung unterstützt unsere Partner im Vertrieb und gibt Kunden zusätzliche Sicherheit bei ihrer Entscheidung."

