LKH: Nils Konkel stellt Vertriebsmanagement neu auf

Nils Konkel (43) hat eine neue Aufgabe innerhalb der Landeskrankenhilfe (LKH) übernommen: Er leitet das neu geschaffene Vertriebsmanagement des privaten Krankenversicherers.

Im neu zugeschnittenen Vertriebsmanagement hat Nils Konkel die Leitung übernommen. Vertriebsverwaltung, -service und -unterstützung liegen seit Ende letzten Jahres in seiner Verantwortung.

"Wir haben uns organisatorisch neu aufgestellt, um zusätzliche Perspektiven für vertriebliches Wachstum zu eröffnen", erklärt Jan-Peter Diercks, der als Vertriebsvorstand der LKH eine neue Struktur in seinem Ressort geschaffen hat. "Nils Konkel verfügt über hervorragende Fachkenntnisse und berufliche Erfahrung, wodurch er bereits seit seinem Einstieg in unser Unternehmen viele Mehrwerte für die LKH und alle angeschlossenen Vertriebspartner und Vermittler geschaffen hat", freut sich Diercks auf die Fortsetzung der erfolgreichen Zusammenarbeit.

Nils Konkel verstärkt seit dem 1. August 2024 die LKH und hat seitdem die Weiterentwicklung des Service Centers entscheidend vorangetrieben. Um den Fokus noch stärker auf die Bedürfnisse von Kunden und Vertriebspartnern zu legen, wurden die Verantwortlichkeiten neu definiert.

Konkel verfügt über umfassende und langjährige Branchenerfahrung in der privaten Krankenversicherung. Unter anderem als Maklerbetreuer und Vertriebsdirektor sammelte er bei seinen vorherigen Arbeitgebern wertvolle Kenntnisse in der Optimierung von Prozessen und Systemen, aber auch in der Produktentwicklung.

