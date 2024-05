Landeskrankenhilfe V.V.a.G.

Stefan Gaedicke ist neuer Leiter betriebliche Krankenversicherung bei der LKH

Bild-Infos

Download

Lüneburg (ots)

Der Markteintritt ins bKV-Geschäft war erfolgreich, nun folgt für die Landeskrankenhilfe (LKH) der nächste Schritt: Seit kurzem sorgt Stefan Gaedicke (45) als neuer Leiter betriebliche Krankenversicherung (bKV) für Aufwind in dem zukunftweisenden Geschäftsfeld.

Stefan Gaedicke verfügt über langjährige Erfahrung in der bKV. So hat er dieses Thema bereits bei anderen renommierten Versicherungsunternehmen in verschiedenen Führungspositionen aufgebaut und etabliert, verantwortete dabei Vertrieb, Produkt- und Prozessmanagement. "Die betriebliche Krankenversicherung ist ein absoluter Wachstumsmarkt. In Zeiten, in denen es für Unternehmen immer schwieriger wird, gute Mitarbeitende zu finden und zu binden, ist die bkV ein erlebbarer Mehrwert zur Mitarbeiterzufriedenheit", weiß Gaedicke, der in über 20 Jahren in der Versicherungsbranche immer mit Firmenkunden zusammengearbeitet hat.

Der Versicherungsexperte findet bei der LKH eine ausgezeichnete bKV-Tarifserie vor. Pünktlich zur Einführung wurde der Tarif LKH-TeamUpgrade Smile von Focus Money in der Kategorie "Budgettarife" (Heft 44/23) mit "gut" bewertet. Bei der digitalen Antrags- und Vertragsverwaltung für Vertriebspartner kooperiert die LKH mit der bekannten Plattform Xempus. "Dies sind exzellente Voraussetzungen, um Kunden und Vertriebspartnern einen erstklassigen persönlichen Service und digitale Prozesse anbieten können", freut sich Gaedicke.

"Um unseren neuen Geschäftsbereich und die bKV-Tarifserie LKH-TeamUpgrade in eine erfolgreiche Zukunft zu führen, haben wir mit Stefan Gaedicke einen ausgewiesenen Experten gewonnen", so Jan-Peter Diercks, Vorstand für Vertrieb, Marketing, Zentrale Dienste und Service Center.

Original-Content von: Landeskrankenhilfe V.V.a.G., übermittelt durch news aktuell