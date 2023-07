Mainz (ots) - Bitte aktualisierten Programmtext beachten: Woche 27/23 Donnerstag, 6. Juli 2023, 1.06 Uhr Game Two #298 Aktuelle Videospiele, die neuesten Gaming-Trends und eine ordentliche Prise Humor: "Game Two" verbindet Gaming und Comedy und spricht dabei alle an – egal ob Hardcore-Spieler*in oder Neuling. Den Filmklassiker "Aliens: Die Rückkehr" von James Cameron dürften die meisten Gruselfans kennen. Aber wie setzt man dessen Atmosphäre in einem Strategiespiel um? ...

