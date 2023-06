ZDFneo

" Böhmi brutzelt"

Bitte aktualisierten Programmtext beachten: Samstag, 8. Juli 2023, 19.44 Uhr Böhmi brutzelt Kochshow mit Jan Böhmermann Gemeinsam mit prominenten Gästen steht Jan Böhmermann am Herd und brutzelt – ohne Starköche, Spiele oder Bewertung. Eine Küche. Zwei Menschen. Und am Ende sind hoffentlich zwei leckere Gerichte fertig. Welches Rezept sein Gast mitbringt, erfährt Böhmermann erst zu Beginn jeder Folge. Auch der Gastgeber selbst wird in jeder Ausgabe etwas brutzeln. Von der Vorbereitung über die Zubereitung bis zum Verzehr – es geht ums Wesentliche und um das persönliche Verhältnis der Gäste zum Kochen und Essen. Welches Gericht Böhmermann selbst brutzeln wird? Die Antwort bleibt ein Geheimnis – aber nicht mehr lange. Das Rezept für den perfekten Auftakt in die dritte Staffel "Böhmi brutzelt" lautet: Anke Engelke gemeinsam mit Jan Böhmermann in eine Küche stellen. Eis, Pink Grapefruit und Gin hinzufügen und die Show genießen – fertig! Zum Glück ist Anke strikte Veganerin: Endlich kann Jan Böhmermann auf das Fleisch im Hauptgericht verzichten und mit seiner "Chili sin carne" glänzen. Anke Engelke kocht das georgische Gericht "Badridschani" und backt ganz nebenbei noch frische vegane Plätzchen. Ihr Urteil zum Chili des Hobby-TV-Kochs: "Du hast das komplett verkocht, Jan Böhmermann! Geschmacklich aber eine 1+, vielleicht sogar mit Sternchen". Ein Fernsehgenuss auf allen Ebenen! In der zweiten Folge "Böhmi brutzelt" heißt es: Böhmi backt – und das sogar für DIE Back-Expertin Deutschlands, Sally Özcan ("Sallys Welt"). Unter ihren Blicken profiliert sich Jan Böhmermann mit seinem jahrelang perfektionierten Kindheits-Rezept "Kanelbullar" (Zimtschnecken). Eine echte Premiere, freut sich Sally Özcan: "Für mich backt sonst nie jemand". Sally selbst bringt das Rezept ihres Vaters mit: Lammspieße mit Zwiebelsalat im selbstgebackenen Fladenbrot. Zum Nachtisch verzaubert sie Böhmermann mit einer Pavlova vom Blech mit frischen Früchten – hmmm, lecker! Sally Özcans Sellerie-Smoothie "Sally-re-Smoothie")kann den kulinarisch sonst so aufgeschlossenen Gastgeber nicht ganz überzeugen. Macht nichts! Eine kalte Cola und die vielen anderen Leckereien hingegen umso mehr!

Samstag, 22. Juli 2023, 19.44 Uhr Ohne Umwege aus dem Italienurlaub eingeflogen, landet Nationalfußballerin und Eintracht Frankfurt Vize-Kapitänin Laura Freigang direkt in Böhmis Küche – den Parmesankäse bringt sie einfach im Handgepäck mit. Die gebürtige Kielerin und der Bremer beweisen: Wo zwei Nordlichter aufeinandertreffen, kann es nur herzlich werden. Zum ersten Mal kocht Freigang Lachs-Spinat-Lasagne "alla Mamma" und überzeugt Jan Böhmermann auf ganzer Linie. Auch der Gastgeber kann mit seinem nicht ganz vegetarischen Tikka Masala beeindrucken. Die Liebe zum Genuss verbindet die Beiden mindestens so, wie die Liebe zum Wasser, denn "Wasser ist Leben". Man kann eben auch mit Lauras Lieblingsdrink "Virgin Water" Spaß haben – Prost! Samstag, 29. Juli 2023, 19.44 Uhr "Ich hasse Zwiebeln" sind nicht die Worte, die sich Böhmermann von der Rapperin und Schauspielerin Nura zum Auftakt in der vierten Folge wünscht. Während sich Nura auf die Zubereitung ihres Spinat-Feldsalats mit Erdbeeren, panierten Feta-Würfeln und Mojito-Chicken-Spießen konzentriert, ist Böhmi hauptsächlich mit der Zubereitung der Schmorzwiebeln für seine vegetarischen Burger beschäftigt. Nura gibt den Burgern trotz Zwiebeln eine Chance und ist positiv überrascht. Auch vom guten Geschmack ihres eigenen Gerichts ist sie sichtlich erstaunt. Insbesondere der panierte Schafskäse trifft bei den beiden auf große Zuneigung: "Shoutout an die Person, die als erstes darauf gekommen ist, Fetakäse zu frittieren!" Neue Folgen "Böhmi brutzelt" gibt es immer freitags ab 10.00 Uhr in der ZDFmediathek oder samstags um 19.45 Uhr in ZDFneo. Gäste der aktuellen Staffel sind: Anke Engelke, Iris Berben, Laura Freigang, Sally Özcan, Jurassica Parka und Nura

