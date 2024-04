Landeskrankenhilfe V.V.a.G.

LKH-KlinikUpgrade: Stationäre Zusatzversicherung mit 5 Sternen

Lüneburg (ots)

Neu am Markt und schon ausgezeichnet - die gerade erst neu konzipierte und in den Markt eingeführte stationäre Zusatzversicherung LKH-KlinikUpgrade der Landeskrankenhilfe (LKH) hat in der Tarifvariante Top von der unabhängigen Ratingagentur MORGEN & MORGEN auf Anhieb die Bestnote erhalten.

Mit LKH-KlinikUpgrade Top werden gesetzlich Versicherte im Krankenhaus zu Privatpatienten: Die Behandlung durch einen Chefarzt oder Spezialisten und die Unterbringung im Einbettzimmer gehören dazu. Wer auf die Wahlleistungen verzichten möchte, erhält ein Ersatzkrankenhaustagegeld von bis zu 100 Euro pro Tag.

Für alle, die das Zweibettzimmer bevorzugen, bietet die LKH den günstigeren LKH-KlinikUpgrade Plus an. Dieser Tarif sicherte sich bei MORGEN & MORGEN 4 Sterne und wurde mit "sehr gut" bewertet.

LKH-Klinik Upgrade erstattet über Höchstsatz

Der Patient kann in beiden Tarifvarianten wählen, in welchem Krankenhaus er behandelt werden möchte. Aufwendungen für ambulante Operationen im Krankenhaus sowie vor- und nachstationäre Behandlungen sind in den Tarifen eingeschlossen, Leistungen werden auch über dem 3,5-fachen Satz der Gebührenordnung erstattet.

Die LKH-KlinikUpgrade-Tarife tragen zusätzlich dazu bei, den Krankenhausaufenthalt für Kinder und Eltern so angenehm wie möglich zu gestalten: Bei der Geburt eines Kindes leistet der LKH-KlinikUpgrade Top für die Unterbringung im Familienzimmer. In LKH-KlinikUpgrade Plus erfolgt die Erstattung in Höhe der Kosten eines Zweibettzimmers. Rooming-In ist für ein Elternteil für Kinder bis zum 14. Lebensjahr in beiden Varianten enthalten.

"Wer die neue stationäre Zusatzversicherung abschließt, denkt an sich und die bestmögliche Genesung. Mit diesem nunmehr dritten komplett neuen Tarif innerhalb kurzer Zeit unterstreichen wir als LKH den Anspruch, Kunden und Vertriebspartnern ein Top-Angebot in der Krankenversicherung zu unterbreiten", erläutert Jan-Peter Diercks, der als Vorstandsmitglied der LKH für Vertrieb, Marketing und Services verantwortlich ist.

Interessierte Kunden können sich an ihren Versicherungsberater wenden oder alle Informationen zum Tarif auf www.lkh.de finden.

Landeskrankenhilfe V.V.a.G. (LKH) in Kürze

Die LKH ist eine private Krankenversicherung, die als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit nicht konzerngebunden ist. Das Unternehmen hat in 2022 insgesamt 895,9 Mio. Euro Bruttobeiträge verbucht und 321.860 Personen versichert, darunter 166.520 Versicherte mit einer Krankenvollversicherung. Die LKH bekam im "M&M Rating KV-Unternehmen" im Gesamtrating der Bilanzjahrgänge 2018 bis 2022 vom unabhängigen Analysehaus Morgen & Morgen mit vier von fünf Sternen ein "sehr gut". Die Zahnzusatzversicherung ZahnUpgrade 90+ ist bei Stiftung Warentest in der Kategorie Kundentyp "Gut und günstig" als Testsieger hervorgegangen und mit der Bestnote "sehr gut" (0,8) ausgezeichnet worden (Finanztest, Heft 06/2023).

Original-Content von: Landeskrankenhilfe V.V.a.G., übermittelt durch news aktuell