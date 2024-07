Vertranium GmbH

Finanzdienstleister auf dem Prüfstand: Warum eine Zusammenarbeit mit Vertranium absolute Spitzenleistung und hervorragende Kundenbetreuung erfordert

Seriöse Finanzdienstleister und Finanzdienstleistungsunternehmen müssen öffentlich präsent sein - wer das unterschätzt, wird schnell von der Konkurrenz überholt. Kevin Fiawoo und Marcel Mankas von der Vertranium GmbH wissen das genau. Mit ihrer hybriden Strategie unterstützen sie Finanzdienstleister, Handelsvertreter, Immobilienmakler und Führungskräfte dabei, ihre Außendarstellung zu verbessern und somit planbar neue Kunden und Mitarbeiter zu gewinnen. Hier erfahren Sie, warum die Vertranium GmbH ihre Kunden vor einer Zusammenarbeit genau überprüft und was das über ihre Qualität aussagt.

Heutzutage informieren sich nahezu alle Menschen online über benötigte Angebote oder Dienstleistungen - auch über Finanzdienstleister. Daher ist eine überzeugende Außendarstellung in der Finanzbranche unerlässlich, um sichtbar zu sein, Vertrauen zu gewinnen und zu bewahren. Dennoch wird die Bedeutung der Onlinepräsenz von vielen in der Branche unterschätzt und als nebensächlich abgetan. Dies führt nicht nur zu mangelnder Sichtbarkeit, sondern birgt auch die Gefahr, als unseriös wahrgenommen zu werden. "Wer sich öffentlich nicht präsentiert, weckt den Verdacht, schlechte Kundenergebnisse zu verbergen oder sogar seine Kunden zu betrügen", warnt Kevin Fiawoo, Geschäftsführer der Vertranium GmbH. "Finanzdienstleister müssen den Wandel in der Branche mitgehen, denn reine Kaltakquise ohne die richtige digitale Visitenkarte reicht schon lange nicht mehr aus, um planbar seine Umsätze zu steigern. Wer nicht handelt, verliert nicht nur potenzielle Kunden und Vertriebspartner, sondern auch nach und nach seinen aktiven Bestand."

"Daher sorgen wir von der Vertranium GmbH mit unserer Strategie nicht nur für eine bessere Außendarstellung, sondern auch für effizientere interne Strukturen", ergänzt sein Geschäftspartner Marcel Mankas. "Unsere sorgfältige Überprüfung vor einer Zusammenarbeit mit Vertranium garantiert den Kunden unserer Partner zudem hervorragende Leistungen und höchste Beratungsqualität." Mittlerweile ist die Vertranium GmbH die schnellstwachsende Unternehmensberatung für Finanzdienstleister in Deutschland. Über 150 aktive Partner und mehr als 750 Finanzdienstleister haben von der Zusammenarbeit mit der Vertranium GmbH profitiert und ihre Umsätze deutlich gesteigert - die Weiterempfehlungsquote der Teilnehmer liegt bei 93 Prozent. Das Team um Kevin Fiawoo und Marcel Mankas übernimmt die gesamte Arbeit an der digitalen Präsenz, von der Webseite über den gesamten Social-Media-Auftritt bis hin zu Marketingmaßnahmen aller Art, implementiert zweckmäßige Strukturen sowie Vertriebsprozesse und trainiert auf Wunsch sogar Mitarbeiter und Vertriebspartner. Das Team agiert somit als hybrider Wachstumspartner, da sie mit ihrer Strategie die Beratungs- und Agenturleistungen verbinden - ein Alleinstellungsmerkmal auf dem Markt.

Warum Kunden der Vertranium GmbH für Qualität stehen

"Mit Vertranium wollten wir nicht nur unsere Expertise der Finanzbranche weitergeben, sondern auch ein Angebot schaffen, das sich von anderen massiv unterscheidet", so Kevin Fiawoo. Vertranium kombiniert in einer völlig neuen und einzigartigen Art die Betreuung, Beratung und Begleitung ihrer Kunden in ganz Deutschland. Die beiden Geschäftsführer setzen sich in das Unternehmen ihrer Kunden mit rein, als ob sie es selbst gegründet hätten und bringen dabei noch ihr ganzes Team mit.

Neben dieser hybriden Strategie legen Kevin Fiawoo und Marcel Mankas großen Wert auf ihre Unternehmensphilosophie: "Unsere Arbeit soll dazu beitragen, die klassische Finanzberatung und die gesamte Finanzbranche ins richtige Licht zu rücken", betonen die Experten. Um das zu gewährleisten, überprüft Vertranium alle Kunden, die sich auf eine Partnerschaft bewerben gründlich: Sie achten darauf, dass diese gute Ergebnisse erzielen und deren Kunden mit den Dienstleistungen, Produkten und der Beratung zufrieden sind - unseriöse Anbieter werden für eine Partnerschaft sofort abgelehnt. "Unser Ziel ist es, von Anfang an sicherzustellen, dass unsere Partner exzellente Arbeit leisten. Wenn wir sie digitalisieren und ihre Personenmarke öffentlich präsentieren, können sie schlechte Arbeit nicht mehr verbergen", erklärt Marcel Mankas. Finanzdienstleister müssen also eine beeindruckende Kundenbetreuung und hervorragende Leistungen erbringen, um mit Vertranium zusammenarbeiten zu können - auf diese Weise stellen sie nicht nur sicher, dass die Zusammenarbeit für beide Seiten reibungslos verläuft, sondern auch die Beratung in höchster Qualität und bedarfsgerecht erbracht wurden muss.

Vertranium GmbH: Transparente Lösungen für Vertrauen in der Finanzbranche

"Endkunden können somit exzellente Ergebnisse erwarten, wenn sie mit einem von uns betreuten Finanzdienstleister oder Finanzunternehmen zusammenarbeiten", erklärt Kevin Fiawoo. "Sie können sich darauf verlassen, dass der Dienstleister gute Arbeit leistet, da er von uns geprüft wurde und schlechte Leistungen oder unzufriedene Kunden durch die starke digitale Präsenz sehr schnell ans Licht kämen." Vertranium legt Wert auf die Offenlegung der Erfolge und Arbeitsweise ihrer Kunden, um Glaubwürdigkeit und Vertrauen bei potenziellen Kunden und Bewerbern zu beweisen und zu stärken. Durch ihre Maßnahmen in Außendarstellung und Marketing gewährleisten die Experten daher höchste Seriosität, Transparenz und Qualität im Finanzdienstleistungsmarkt. "Viele Finanzdienstleister stellen sich bewusst digital nicht richtig auf, weil sie sich und ihre schlechte Arbeit verstecken wollen. Manch andere verstecken sich aber auch hinter dem undurchsichtigen Image ihres Konzerns", betont erklärt Kevin Fiawoo. "Daher raten wir jedem Endkunden davon ab, sich bei Finanzdienstleistern oder Finanzdienstleistungsunternehmen beraten zu lassen, bei denen der Inhaber oder Geschäftsführer und/oder das Team nicht völlig transparent in der Öffentlichkeit steht."

Die Partnerschaft mit der Vertranium GmbH erstreckt sich meistens über 6 bis 12 Monate, wobei bereits ab dem ersten Tag messbare Ergebnisse erzielt werden. Kevin Fiawoo und Marcel Mankas engagieren sich dabei persönlich in jeder Partnerschaft: Sie integrieren sich als Teil des Teams der Finanzdienstleister und agieren als strategische Partner, um den Aufbau und die Entwicklung gezielt voranzutreiben. "Um kurz-, mittel- oder langfristigen Erfolg zu sichern, ist jetzt definitiv der richtige Zeitpunkt für Finanzdienstleister, mit der digitalen Transformation zu beginnen. Durch unsere professionelle Darstellung und Inhalte sorgen wir dafür, dass die richtigen Experten als vertrauenswürdige Anbieter im Markt wahrgenommen werden", fasst Kevin Fiawoo zusammen.

Möchten Sie sicherstellen, dass Ihre hervorragende Arbeit als Finanzdienstleister oder Finanzdienstleistungsunternehmen nicht mit unseriösen Anbietern oder schlechten Beratern in einen Topf geworfen wird? Wollen Sie als führender Anbieter wahrgenommen werden und von einem konstanten Zustrom an Neukunden und Bewerbern profitieren? Dann melden Sie sich jetzt bei den Experten der Vertranium GmbH und vereinbaren Sie einen Termin für ein unverbindliches Erstgespräch!

