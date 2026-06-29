Islamic Relief Deutschland e.V.

"Unzählige Familien schlafen unter freiem Himmel"

Islamic Relief berichtet aus dem Erdbebengebiet

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Köln (ots)

Interviewangebot: Englischsprachiger Helfer von Islamic Relief berichtet direkt aus dem Erdbebengebiet in Venezuela über die aktuelle Lage vor Ort.

Während Rettungskräfte weiter nach Überlebenden suchen, berichtet Omar Khalifa, Mitglied des internationalen Notfallteams von Islamic Relief Worldwide, aus dem Erdbebengebiet in Venezuela über Familien, die ohne Wasser, Nahrung oder Medikamente unter freiem Himmel leben.

Am vergangenen Mittwoch erschütterten Doppel-Erdbeben der Stärke 7,2 und 7,5 Venezuela. Während die Rettungsarbeiten in ihre entscheidende Phase gehen, unterstützt Islamic Relief gemeinsam mit lokalen Partnern betroffene Familien mit Lebensmitteln, Hygieneartikeln und dringend benötigten Hilfsgütern.

Omar Khalifa, Mitglied des internationalen Notfallteams von Islamic Relief Worldwide, verteilt derzeit Hilfsgüter an Überlebende der Erdbeben. Er sagt:

"Unzählige Familien verbringen die Nächte unter freiem Himmel am Straßenrand. Viele haben weder Zelte noch sauberes Wasser oder Nahrung. Die Menschen mussten innerhalb weniger Sekunden fliehen und konnten nichts mitnehmen."

"Viele Häuser sind vollständig zerstört, aber selbst Familien, deren Häuser noch stehen, sagten mir, dass sie noch nicht zurückkehren können, da sie große Angst vor den ständigen Erschütterungen und Nachbeben haben. Familien, die in beschädigten Hochhäusern wohnen, sind besonders gefährdet, da weitere Erschütterungen jederzeit zum Einsturz der Gebäude führen könnten."

"Die Erdbeben ereigneten sich innerhalb von nur einer Minute, sodass die Menschen ohne Vorwarnung fliehen mussten und nur die Kleidung am Leib trugen. Ich habe mit einigen Leuten gesprochen, die lebenswichtige Medikamente zu Hause zurückgelassen haben und nun keinerlei Vorräte bei sich haben."

"Islamic Relief verfügt über langjährige Erfahrung bei der Katastrophenhilfe nach Erdbeben. Die ersten Tage nach einem Erdbeben entscheiden oft darüber, ob Menschen überleben. Deshalb arbeiten unsere Partner rund um die Uhr daran, Familien schnell mit Lebensmitteln, Hygieneartikeln und Unterkünften zu versorgen."

Islamic Relief verteilt derzeit Lebensmittel- und Hygienepakete an betroffene Familien, die ihr Zuhause verloren haben. Die Pakete enthalten haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel, die auch bei Stromausfällen genutzt werden können. Jede Familie erhält zunächst Hilfsgüter für eine Woche.

Über Islamic Relief

Islamic Relief ist eine internationale humanitäre Organisation, die seit 1984 weltweit in Krisen- und Katastrophengebieten Nothilfe leistet und langfristige Entwicklungsprogramme umsetzt. Die Organisation unterstützt besonders vulnerable Bevölkerungsgruppen bei der Bewältigung von Konflikten, Naturkatastrophen und Armut. Islamic Relief Deutschland ist Teil des internationalen humanitären Netzwerks.

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