CDU/CSU - Bundestagsfraktion

Erndl/Mayer-Lay: FCAS-Hängepartie droht größeren Schaden als getrennte Wege anzurichten

Berlin (ots)

Kein Streit um Zukunft des Kampfflugzeuges der nächsten Generation

Die Ankündigung Frankreichs, den Mediationsprozess zu verlängern, irritiert. Dazu erklären der verteidigungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Thomas Erndl, und der Berichterstatter Volker Mayer-Lay:

Erndl/Mayer-Lay: "Die Hängepartie muss jetzt beendet und Klarheit geschaffen werden. Weitere Verzögerungen, ohne dass sich die französische Seite bewegt, sind nicht mehr akzeptabel und zerstören mehr Vertrauen als eine zunehmend wahrscheinlichere Trennung."

Original-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell