Neue Osnabrücker Zeitung

Christian Lindner über die Liebe zu seiner Tochter: "Das ist für mich der Sinn des Lebens an sich"

Früherer FDP-Chef hat neue Prioritäten -"Eine zauberhafte Bereicherung"

Osnabrück (ots)

Der frühere FDP-Chef Christian Lindner sieht seine einjährige Tochter als "zauberhafte Bereicherung" seines Lebens. Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz) sagte Lindner im Interview: "Sinnfragen stellen sich mit Kindern nicht mehr, finde ich. Die bedingungslose Liebe zu einem kleinen Menschen ist kein Tauschgeschäft, sondern für mich der Sinn des Lebens an sich."

Die Geburt seiner Tochter im April 2025 habe seine Prioritäten verändert. "Ich habe in den letzten Jahrzehnten viel in Kauf genommen, weil ich Ämtern gerecht werden wollte. Da ist meine Abwägung heute eine andere. Mit Kind kommt Familie zuerst", sagt der 47-Jährige, der heute stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Autoland AG ist.

Lindner räumte ein, dass der Alltag mit Kleinkind auch für seine Familie nicht einfach zu bewältigen ist. "Es wäre falsch zu sagen, dass es stressfrei ist. Meine Frau ist ebenfalls Unternehmerin und ich habe Aufgaben, die mehr als einen Vollzeitjob ausmachen. Wer behauptet, Baby plus Business sei problemlos vereinbar, macht den Leuten ein X für ein U vor", so Lindner.

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