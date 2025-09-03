Wort & Bild Verlagsgruppe - Unternehmensmeldungen

"Gesundheit hat einen Ort" - Wort & Bild Verlagsgruppe auf der expopharm 2025

Bild-Infos

Download

Baierbrunn (ots)

Gesundheitsmedienhaus präsentiert neue Formate und Erlebnisse, die Apotheken stärken / interaktiver Stand mit LED-Cube und Quiz zum "Apotheken Check-Up"/ neuer B2B-Podcast "Impact - Der Podcast für die Apotheke" / praxisnaher pDL Guide / 24/7 Online-Beratung / Sponsoring von Branchen-Highlights im inspirationLAB / Zukunftsthemen bei PTAhome und im FutureHUB

"Gesundheit hat einen Ort": Unter diesem Leitgedanken präsentiert sich die Wort & Bild Verlagsgruppe vom 16. bis 18. September auf der expopharm 2025 in Düsseldorf (Stand 3 - A31). Passend zum Messe-Motto rückt das Baierbrunner Gesundheitsmedienhaus die Apotheke als zentralen Ort für echten Austausch, Kompetenz und Vertrauen, neue Impulse sowie für Nähe und Beratung in den Mittelpunkt. Mit einem interaktiven Standkonzept, neuen Formaten und zahlreichen Programmpunkten setzt die Verlagsgruppe ein starkes Zeichen für die Zukunft der Apotheke.

Gesundheit hat einen Ort - und wir zeigen ihn

"Die Apotheke ist für viele Menschen der wichtigste Ort für Gesundheit und persönliche Beratung. Mit unseren Medien und Services unterstützen wir Apothekenteams seit über sieben Jahrzehnten dabei, diese Rolle zu leben und weiter auszubauen", sagt Jan Wagner, Geschäftsführer für Vertrieb, Markt, Media und Produkte. "Die expopharm ist der richtige Ort, um im persönlichen Austausch über die Zukunft der Apotheke zu sprechen und zu zeigen, wie wir diese Entwicklung aktiv begleiten."

Auch Andreas Arntzen, Vorsitzender der Geschäftsführung, knüpft an das Motto an: "Gerade in Zeiten des gesellschaftlichen Wandels braucht es Orte der Orientierung und Empathie. Apotheken sind genau solche Orte - nah am Menschen und am Puls der Zeit. Mit innovativen Formaten und neuen Impulsen wollen wir zeigen, dass Gesundheit immer eine Adresse hat: die Apotheke vor Ort."

Erlebniswelt am Stand: LED-Cube und "Apotheken Check-Up"-Quiz

Im Zentrum des diesjährigen Messeauftritts steht ein imposanter LED-Cube, das visuelle "Center Piece" des Stands. Ergänzt wird er durch den interaktiven "Apotheken Check-Up", ein Quiz, bei dem Besucher:innen Fragen rund um die Apotheken- und Gesundheitswelt beantworten können. Von Fachwissen bis Fun Facts, über Gesundheitskompetenz und Frauengesundheit bis hin zu Patientensicherheit und Kuriositäten aus der Apothekenwelt: Das Quiz vermittelt auf spielerische Weise Botschaften, Services und Neuheiten der Verlagsgruppe.

Premiere feiern dieses Jahr der Podcast "AU Impact" - das neue Audioformat von gesundheit-hören und Apotheken Umschau Pro. Das neue Hörformat liefert alle zwei Wochen fundiertes Fachwissen, spannende Expert:inneninterviews und praktische Impulse direkt für den Apothekenalltag. Außerdem neu sind der praxisnahe pDL Guide für pharmazeutische Dienstleistungen, das Angebot für eine 24/7 Online-Beratung auf den Wort & Bild Apotheken-Websites sowie die Formatreihe "Erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Apotheke vor Ort - Strategien für die Pharmaindustrie". Sie alle zeigen: Gesundheit hat einen Ort - und dieser wird durch unsere Medien sichtbar, hörbar und digital erlebbar.

Die Apotheken Umschau im September: Beratung, Wissen, Service

Im September richtet die Apotheken Umschau 9B ihren Fokus auf das Thema "Schlaf" und zeigt auf, warum er eine zentrale Rolle für Prävention und Gesundheit spielt. Denn guter Schlaf stärkt das Immunsystem, unterstützt das seelische Gleichgewicht und steigert die Lebensqualität - Wissen, das im Beratungsgespräch in der Apotheke vor Ort unverzichtbar ist.

Passend zum Schwerpunktthema Schlaf setzt auch die Messepräsenz Akzente: Das PTAhome LevelUP (Stand 1 - PH-5) bietet mit einem eigens gestalteten "Schlafzimmer" eine besondere Möglichkeit, die aktuelle Schlaf-Ausgabe der Apotheken Umschau erlebbar zu machen. Dabei stehen praxisnahe Unterstützung und Services im Vordergrund, die speziell auf den Apothekenalltag von PTA zugeschnitten sind und zeigen, wie Printinhalte einen direkten Mehrwert in der Beratung und Kundenbindung liefern können.

Zukunftsthemen auf der Bühne: InspirationLAB und FutureHUB

Wie sehr Apotheken Zukunft gestalten, zeigt die Verlagsgruppe auch auf den großen Messebühnen. Im inspirationLAB stehen spannende Talks und Diskussionen auf dem Programm:

16. September: "Gesundheit hat einen Ort - KI in der Patientenversorgung" mit Prof. Dr. David Matusiewicz

17. September: "Elektronische Patientenakte und Medikationsfehler - Next Level Patientensicherheit?" mit Prof. Dr. med. Kai Kolpatzik und Apotheker Axel Schwarz

und Apotheker Axel Schwarz 18. September: "Wechseljahre in besten Händen - in der Apotheke vor Ort" mit Dr. Nicole Lauscher und Miriam Stein

Darüber hinaus ist die Verlagsgruppe Partner im FutureHUB (3 - FH-1), wo es um die Zukunftsapotheke Frauengesundheit geht. Damit wird deutlich: Gesundheit hat einen Ort - und Apotheken sind dabei immer Impulsgeber und Ankerpunkt.

Austausch fördern, Netzwerke stärken

Neben Fachinhalten und Erlebnissen unterstützt die Verlagsgruppe auch den Austausch innerhalb der Branche. Mit dem Sponsoring des apostart Awards und der täglichen Networking PowerHour im inspirationLAB setzt sie Impulse für Innovation, Start-ups und Entscheider:innen sowie ein klares Signal für die Bedeutung von Vernetzung und Austausch.

Standinformation Wort & Bild Verlagsgruppe: Messestand: Halle 3 - A31

Link zur Anmeldung für persönliche Gesprächstermine: https://www.wub-service.de/expopharm

Über die Wort & Bild Mediengruppe ( https://www.wortundbildverlag.de/)

Die Wort & Bild Mediengruppe mit Sitz in Baierbrunn bei München ist der führende Anbieter von Gesundheitsmedien in Deutschland. Ihre Marken stehen für hohe redaktionelle Qualität, seriösen und unabhängigen Journalismus und große Beliebtheit bei der Leserschaft. Als Partner der Apotheken stehen der hohe gesundheitliche Nutzen und die kompetente Beratung in der Apotheke stets im Vordergrund. Im Wort & Bild Verlag erscheinen die Zeitschriften Apotheken Umschau, Apotheken Umschau ELTERN, Diabetes Ratgeber, Senioren Ratgeber, Ärztlicher Ratgeber, medizini und HausArzt-PatientenMagazin. Aktuelle Podcasts (http://gesundheit-hoeren.de) und Videoformate erläutern wichtige Gesundheitsthemen. In einer eigenen Buchreihe erscheinen Ratgeber zu Gesundheits- und Ernährungsthemen. Mit seinen Print- und Online-Medien erreicht der Verlag monatlich über 24 Millionen Leser:innen und Nutzer:innen.

Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Unternehmensmeldungen, übermittelt durch news aktuell