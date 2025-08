Wort & Bild Verlagsgruppe - Unternehmensmeldungen

Podcast "’ne Dosis Wissen": Was Healthcare-Professionals über Adipositas wissen sollten

Baierbrunn (ots)

Mit einer Sonderreihe von "’ne Dosis Wissen" will die Apotheken Umschau über Stigmatisierung und Fehlbehandlungen von adipösen Menschen im Gesundheitswesen aufklären - differenziert, evidenzbasiert und persönlich. Arzt und Chefredakteur Dr. Dennis Ballwieser, selbst von Adipositas betroffen, spricht mit Ärztin und Host Dr. Laura Weisenburger über wissenschaftliche Erkenntnisse, strukturelle Missstände und Verbesserungsansätze in der Medizin.

"Essen Sie erst mal weniger!" Wer übergewichtig ist, bekomt in ärztlichen Praxen oft nur den pauschalen Rat abzunehmen. Beschwerden werden oft nicht ernstgenommen und vorschnell auf das Körpergewicht geschoben. Für Betroffene kann das ernsthafte Folgen haben, denn Krankheiten werden so übersehen, nicht entsprechend medizinisch behandelt oder erst spät erkannt. Vor diesem Hintergrund erscheinen ab dem 1. August 2025 vier Sonderfolgen von "’ ne Dosis Wissen" für Health Professionals zum Thema Adipositas. Im Mittelpunkt: Dr. Dennis Ballwieser, Arzt und Chefredakteur der Apotheken Umschau. Offen spricht er über seine Erfahrungen mit Übergewicht, Stigmatisierung und die Rolle der Medizin. Mit Ärztin und Host Dr. Laura Weisenburger diskutiert er neue wissenschaftliche Erkenntnisse, gesellschaftliche Fehlannahmen und strukturelle Versäumnisse im Umgang mit einer der meistunterschätzten Volkskrankheiten.

Heft als Basis: Die August-Ausgabe der Apotheken Umschau

Die Podcastreihe ist inhaltlich an die monothematische Ausgabe vom 1. August 2025 der Apotheken Umschau angelehnt. Unter dem Titel "Über Gewicht" beleuchtet das Gesundheitsmagazin Adipositas als eine der meistunterschätzten und gleichzeitig enorm stigmatisierten Volkskrankheiten. Neben medizinischen Fakten thematisiert die Ausgabe strukturelle Auslöser, gesellschaftliche Narrative und notwendige politische Reformen. Auf dem Cover: Dr. Dennis Ballwieser - als Stimme für Aufklärung, Empathie und einen neuen Umgang mit Adipositas. "In der Podcastreihe spreche ich über meine eigenen Erfahrungen mit Adipositas und schärfe gemeinsam mit Expert:innen den Blick auf die komplexen Ursachen. Es geht darum, gerade auch im Medizinbereich Vorurteile abzubauen und echte Lösungen für Betroffene zu finden. Das Ziel: mehr Mitgefühl, weniger Fehldiagnosen und eine bessere Versorgung übergewichtiger Menschen."

Mehr Wissen, mehr Empathie, mehr Veränderung

Mit dem kombinierten Ansatz von Print und Audio wollen die Apotheken Umschau und "'ne Dosis Wissen" einen neuen Ton in der Debatte um Adipositas für medizinische Fachkreise ebenso wie für betroffene Menschen und Interessierte anschlagen: aufklärend statt bewertend, strukturell statt individuell an das Thema herangehen. Peter Glück, Chefredakteur Audio der Apotheken Umschau, betont: "Diese Podcastreihe soll zeigen, dass Audio mehr sein kann als eine gute Ergänzung zum Heft: Wenn der Chefredakteur von Deutschlands auflagenstärkstem Gesundheitsmagazin so persönlich über ein Thema spricht, das ihn selbst betrifft, wird aus Fachinformation eine Bewegung für Aufklärung, für Verständnis und für Veränderung."

Vier Podcast-Folgen im Überblick:

Folge 1 - Medizin & Forschung (01.08.2025): Warum Abnehmen nicht nur Willenssache ist

Folge 2 - Politik (08.08.2025): Welche Strukturen Menschen krank machen - und was sich ändern muss

Folge 3 - Lebensmittelindustrie (15.08.2025): Wie Marketing und Macht unser Essverhalten prägen

Folge 4 - Stigma & Gesellschaft (22.08.2025): Warum Empathie in der Medizin fehlt - und was wir ändern können

Die erste Folge der Sondereihe ist ab dem 01. August 2025 zu finden auf www.apotheken-umschau.de und überall, wo es Podcasts gibt, z.B. bei Spotify oder Apple Podcasts.

Über 'ne Dosis Wissen:

Der Podcast ist der Kick-Start in den Tag für Menschen in Gesundheitsberufen: Werktags ab 6 Uhr in der Früh stellen Dr. Dennis Ballwieser, Arzt und Chefredakteur der Apotheken Umschau, und Gesundheitsredakteurin und Ärztin Dr. Laura Weisenburger abwechselnd in rund 10 Minuten neue Forschungsergebnisse, Neuigkeiten aus der Gesundheitspolitik und aktuelle Entwicklungen vor. Einmal monatlich beleuchtet der Podcast für Health Professionals ein aktuelles Thema ausführlich, das die Gesundheitsbranche bewegt, und steigt gemeinsam mit Expert:innen und/oder politischen Akteur:innen in die Diskussion ein. Das im September 2021 gestartete Format ist einzigartig im deutschsprachigen Raum und wurde mit dem European Publishing Award in der Kategorie "Podcast" ausgezeichnet. "'ne Dosis Wissen" ist u.a. bei Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts und allen weiteren bekannten Podcast-Plattformen zu abonnieren. Alle Folgen und weitere Podcasts des Wort & Bild Verlags findet man auch unter www.gesundheit-hoeren.de.

