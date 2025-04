Floris Weber

Hypnose lernen – Expertenausbildung in Auflösender Hypnose©: Diese Erfahrung haben Seminarteilnehmer von Floris Weber gemacht

Viele Therapeuten, Coaches und Heilpraktiker stoßen bei klassischen Methoden an ihre Grenzen, weil kognitive Ansätze allein tiefsitzende emotionale Blockaden oft nicht nachhaltig lösen. Floris Weber, ärztlicher Hypnosetherapeut und Experte für Auflösende Hypnose, hat über ein Jahrzehnt Menschen mit psychischen Belastungen begleitet und eine Methode entwickelt, die genau dort ansetzt, wo wahre Veränderung geschieht – im Unterbewusstsein. Heute bildet er Fachkräfte in dieser Technik aus, um nachhaltige Transformation zu ermöglichen. Was aber berichten seine Kunden über die Hypnose-Ausbildung?

Viele Menschen kämpfen jahrelang mit Ängsten, Blockaden und belastenden Emotionen – doch trotz intensiver Gespräche und klassischer Therapien bleibt der ersehnte Durchbruch oft aus. Die Ursache liegt tief im Unterbewusstsein verborgen: Während herkömmliche Coaching- und Therapieansätze überwiegend auf kognitiver Ebene arbeiten, sind die wahren Ursachen psychischer Belastungen oft emotional verankert. Das Problem: Kognitive Erkenntnis führt nicht automatisch zu emotionaler Veränderung. Menschen wissen, dass sie loslassen, sich selbst lieben und Ängste überwinden müssen – aber sie fühlen es nicht. „Viele therapeutische Ansätze setzen an der falschen Stelle an. Sie helfen Menschen, ihre Probleme zu verstehen, aber nicht, sie aufzulösen“, erklärt Floris Weber. „Erkenntnis allein reicht nicht – echte Veränderung entsteht erst durch die emotionale Verarbeitung.“

„Und genau dort können wir mit einer professionellen Hypnosetherapie ansetzen“, fügt er hinzu. Als ärztlicher Hypnosetherapeut hat Floris Weber bereits über 13 Jahre hinweg Menschen mit Selbstwertproblemen, Angststörungen, Depressionen und posttraumatischen Belastungsstörungen begleitet und ihnen in seiner Privatpraxis in Hamburg geholfen, tiefsitzende emotionale Muster aufzulösen und ein völlig neues Lebensgefühl zu gewinnen. Nach einigen Jahren Praxistätigkeit wurde ihm klar: Sein Wissen und seine Methode haben das Potenzial, weit über die Grenzen einer einzelnen Praxis hinauszugehen. Seit 2011 bildet Floris Weber daher angehende und alteingesessene Anwender der Hypnose in der Auflösenden Hypnose aus – einer Technik, die nicht nur Symptome behandelt, sondern Probleme an der Wurzel auflöst. Sein Ziel: Möglichst vielen Menschen Werkzeuge für nachhaltige Veränderung an die Hand zu geben. Doch was macht diese Hypnose-Methode so wirkungsvoll? Drei Absolventen der Hypnose-Ausbildung berichten im Folgenden von ihren Erfahrungen und den tiefgreifenden Veränderungen, die sie und ihre Klienten dadurch erlebt haben.

1. Kundenerfahrung: Anna Danieljan

Anna Danieljan, Mentaltrainerin und Hypnose-Coach, entschied sich für die Ausbildung in Auflösender Hypnose bei Floris Weber, nachdem sie sich selbst bei ihm in Behandlung begeben hatte und er ein tief verwurzeltes persönliches Thema bei ihr aufdecken konnte. Diese transformative Erfahrung überzeugte sie davon, die Methode in ihre eigene Arbeit zu integrieren, um Frauen bei der Auflösung innerer Blockaden zu unterstützen.

Während der Ausbildung lernte sie, sich von rein kognitiven Prozessen zu lösen und tief in ihre innere Welt einzutauchen. Sie erlebte, wie schnell und nachhaltig die Hypnose wirkt und konnte diese Technik erfolgreich bei ihren Klientinnen anwenden. Innerhalb weniger Sitzungen gelang es ihr, tiefsitzende Blockaden aufzulösen und Frauen dabei zu helfen, ein erfüllteres Leben zu führen. Heute empfiehlt sie die Hypnose-Ausbildung allen Coaches, Trainern und Beratern, die tiefere und nachhaltigere Transformationen ermöglichen möchten. Besonders wertvoll sei sie für jene, die nicht nur ihre Klienten, sondern auch sich selbst weiterentwickeln und ihr volles Potenzial entfalten wollen.

2. Kundenerfahrung: Julia Rusch

Julia Rusch, examinierte Gesundheits- und Krankenpflegerin sowie Heilpraktikerin für Psychotherapie, suchte lange nach einer effektiven Methode, um tiefsitzende emotionale Blockaden bei ihren Klienten nachhaltig zu lösen. Ihre Erfahrung in der Psychiatrie zeigte ihr, dass klassische Therapieansätze oft an ihre Grenzen stoßen, da sie hauptsächlich auf kognitiver Ebene arbeiten. Auf der Suche nach einer tiefergehenden Lösung stieß sie 2024 auf die Auflösende Hypnose nach Floris Weber und absolvierte die Ausbildung. Diese emotionsbasierte Methode ermöglicht es ihr, innerhalb weniger Sitzungen spürbare Erleichterung und nachhaltige Veränderungen bei ihren Klienten zu erzielen.

Die Hypnose-Ausbildung vermittelte ihr nicht nur ein tiefes Verständnis für die menschliche Psyche, sondern ließ sich dank des flexiblen Online-Unterrichts auch problemlos in ihren Alltag integrieren. Besonders beeindruckt war sie von der Kompetenz, Empathie und Professionalität von Floris Weber als Ausbilder. Heute setzt sie die Hypnose erfolgreich in ihrer Praxis in Bordesholm ein – sowohl vor Ort als auch online. Zudem bietet sie ihre Therapie in Deutsch und Russisch an, um Menschen in ihrer Muttersprache zu unterstützen.

Julia empfiehlt die Ausbildung allen Heilpraktikern für Psychotherapie, Coaches und Ärzten, die nach einer wirkungsvollen Methode suchen, um tief verwurzelte emotionale Belastungen nachhaltig zu lösen. Die Auflösende Hypnose hat nicht nur ihre Arbeit bereichert, sondern ihr auch ermöglicht, Klienten effizienter zu helfen und ihnen mehr Lebensqualität zu schenken.

3. Kundenerfahrung: Timon Kühne

Timon Kühne ist systemischer Berater, Supervisor und Life-Coach mit eigener Praxis für Auflösende Hypnose in Hamburg. Auf der Suche nach einer Methode, die tief verwurzelte Blockaden an der Ursache löst, stieß er auf die Auflösende Hypnose – eine Technik, die ihn sofort faszinierte. Um diese Methode professionell anzuwenden, absolvierte er im März 2022 die Intensivausbildung bei Floris Weber.

Besonders beeindruckt haben ihn der starke Praxisbezug, die fundierte Theorievermittlung und die herzliche Begleitung durch das Ausbildungsteam. Vor allem aber erlebte er am eigenen Körper, wie kraftvoll die Auflösende Hypnose wirkt. Die Veränderungen bei den Teilnehmern innerhalb weniger Tage zeigten ihm eindrucksvoll, welches Potenzial diese Technik hat. Seitdem ist die Auflösende Hypnose das Herzstück seiner Arbeit – inzwischen macht sie 95 Prozent seiner Sitzungen aus. Während er früher vor allem als systemischer Berater und Dozent tätig war, kann er seine Klienten heute noch gezielter dabei unterstützen, innere Blockaden schnell und nachhaltig zu lösen. Die Veränderungen sind nicht nur tiefgehend, sondern geschehen auch deutlich schneller als zuvor.

Seine Erfahrung hat ihn überzeugt: Die Ausbildung in Auflösender Hypnose empfiehlt er allen, die mit Menschen arbeiten – sei es als Berater, Coach, Therapeut oder Heilpraktiker. Aber auch für jeden, der sich selbst besser verstehen und weiterentwickeln möchte, kann diese Methode ein echter Schlüssel zur persönlichen Veränderung sein.

