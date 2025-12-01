ARD Mediathek

"Wilder Westen" in der Lüneburger Heide: Trailer zur ARD-Serie "Schwarzes Gold" ab sofort verfügbar

München (ots)

Mit Harriet Herbig-Matten, Aaron Hilmer, Tom Wlaschiha, Jessica Schwarz sowie Soundtrack von Starkomponist Hans Zimmer ab 22. Dezember in der ARD Mediathek

"Alle Themen in der Serie sind so relevant wie eh und je - Umweltschutz, Machtmissbrauch, Gleichberechtigung, Liebe, Zusammenhalt. Umso wichtiger ist es, davon in den unterschiedlichsten Formen immer wieder neu zu erzählen und aufzuklären", so Harriet Herbig-Matten zu ihrer Rolle als Johanna Lambert.

Intrigen, Verrat und Machtgier: In der Lüneburger Heide bricht um 1900 ein Ölboom aus, der eine ganze Region in einen deutschen "Wilden Westen" verwandelt. Die sechsteilige, hochkarätig besetzte Serie "Schwarzes Gold" erzählt von dieser Zeit, von der zerstörerischen Kraft grenzenlosen Egoismus, aber auch vom Mut, sich gegen Ungerechtigkeit aufzulehnen. Ab Montag, 22. Dezember 2025 ist die Serie als Boxset in der ARD Mediathek abrufbar und am Montag, 29. Dezember 2025 werden ab 20:15 Uhr vier Episoden im Ersten ausgestrahlt.

An der Seite von Harriet Herbig-Matten und Aaron Hilmer spielen Tom Wlaschiha, Lena Urzendowsky, Jessica Schwarz, Henny Reents, Slavko Popadic, Liliom Lewald, Merlin Sandmeyer sowie die internationalen Stars Marton Csokas und Gwendoline Christie. Headautor ist Justin Koch, der gemeinsam mit Thorsten Näter, Pamela Katz und Florian Vey die Drehbücher verfasste. Regie führten Nina Wolfrum und Tim Trachte.

Der Soundtrack zu "Schwarzes Gold" stammt von Oscar-Gewinner Hans Zimmer und Aleksey Igudesman. "Mich fasziniert es immer, nicht nur eine Geschichte, sondern gleich eine ganze neue Welt zu kreieren, auf musikalische Art und Weise. Wir nehmen den Geist der Zeit und lassen ihn durch eine moderne, fast filmische Linse leuchten", so der Star-Komponist. Das komplette Interview mit Hans Zimmer finden Sie im Pressedossier.

"Schwarzes Gold" ist eine Produktion der Kinescope Film in Koproduktion mit FilmNation Entertainment, Hero Squared (Ungarn) und 4Film im Weltvertrieb von The Fifth Season im Auftrag des NDR für die ARD. Die Produktion wurde unterstützt mit Mitteln der nordmedia - Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen, dem German Motion Picture Fund (GMPF), der MOIN Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein, des FilmFernsehFonds Bayern und des Hungarian National Film Office.

Der Soundtrack zur Serie "Schwarzes Gold" von Hans Zimmer und Aleksey Igudesman erscheint am 12.12.2025 - überall dort, wo es Musik zum Streamen gibt.

