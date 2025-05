Desay SV Automotive Europe GmbH

Desay SV gestaltet das Ökosystem der intelligenten Mobilität neu

Shanghai (ots/PRNewswire)

Am 22. April stellte Desay SV seine Entwicklungsstrategie für 2030 sowie seine neue Mission und Vision unter dem Motto „Unlimited Intelligence" (Unbegrenzte Intelligenz) vor. Gleichzeitig präsentierte das Unternehmen Smart Solution 3.0, eine KI-gestützte intelligente Mobilitätslösung für den Verkehr der Zukunft.

Ein neues Paradigma

Da sich Fahrerassistenztechnologien immer weiter verbreiten, werden hochentwickelte Fahrerassistenzsysteme von einer Option zu einem Muss für die Industrie. Die Branche steht jedoch weiterhin vor erheblichen Herausforderungen, darunter komplexe Entwicklungsprozesse, eine suboptimale Benutzererfahrung, eine schwache Wertwahrnehmung und Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Entwicklung in die Massenproduktion.

Gao Dapeng, Vorsitzender von Desay SV betonte, dass nur ein neues Paradigma die Kluft in der Branche überwinden kann. In den letzten fünf Jahren hat Desay SV eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 34 % bei den Investitionen in Forschung und Entwicklung erzielt, zwölf globale Forschungs- und Entwicklungszentren gegründet und ein 4.200-köpfiges Ingenieurteam aufgebaut. Desay SV hat eine bemerkenswerte Entwicklung von einer Technologie-Reserve zu einer skalierten Anwendung und einem Branchenführer durchlaufen. Diese Reise war geprägt von einer unermüdlichen Neugestaltung veralteter Rahmenbedingungen, Systeme und Modelle.

Bei der Erörterung künftiger Herausforderungen erläuterte Gao Dapeng das zentrale Wertversprechen von Desay SV: Offenheit für Zusammenarbeit, Beharren auf Full-Stack-Kompetenz und schnelle Umsetzung. Geleitet von der Mission „Creating Safe, Delightful and Sustainable Mobility" (Sichere, angenehme und nachhaltige Mobilität schaffen) und der Vision „Smarter Mobility for All" (Intelligentere Mobilität für alle) wird das Unternehmen seine technologischen Fähigkeiten erweitern, Partnerschaften ausbauen und Mobilitätslösungen der nächsten Generation entwickeln.

Ausbau der Full-Stack-Fähigkeit für kontinuierliche Weiterentwicklung

Derzeit ist jedes dritte Fahrzeug in China mit Produkten und Lösungen von Desay SV ausgestattet – eine Marktdurchdringung, die durch die Innovationskraft des Unternehmens in Forschung und Entwicklung sowie seine Fähigkeiten zum Aufbau eines Ökosystems vorangetrieben wird. Mit fast vier Jahrzehnten Engagement im Bereich Technologie ist Desay SV bestrebt, die zugrunde liegende Architektur mit innovativen Synergien zu gestalten und Full-Stack-Kompetenz sowohl in der Hardware als auch in der Software zu erreichen.

Angesichts der Herausforderungen wie unklar definierte Nutzeranforderungen, komplexe Zusammenarbeit innerhalb der Branche und steigende Innovationskosten im Zeitalter der KI stellte Xu Jian, Geschäftsführer von Desay SV, eine Dreijahreslösung mit dem Titel „One Architecture + Three Businesses + Three Commitments" (Eine Architektur + drei Geschäftsbereiche + drei Verpflichtungen) vor. Die „One Architecture" ist die integrierte Architektur, die das Fahrzeug, die Straße und die Cloud umfasst. Die „Three Businesses" stehen für die technologischen Verbesserungen in den Bereichen intelligente Kabine, intelligentes Fahren und vernetzte Dienste. Die „Three Commitments" umfassen nachhaltige Investitionen in alle Bereiche, die multimodale Integration entlang der Wertschöpfungsketten zur Weiterentwicklung des Ökosystems, die Zusammenarbeit entlang der Wertschöpfungsketten von Forschung und Entwicklung bis hin zur Fertigung zur Stärkung des industriellen Ökosystems sowie die Verpflichtung, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, um allumfassende intelligente Mobilitätsökosysteme zu schaffen.

Xu Jian betonte, dass die KI-Variable die Einführung intelligenter Fahrzeuge beschleunigen wird. Desay SV verfolgt einen dreistufige Entwicklungsphase – Serienproduktion, Vorforschung und Technologiereserven –, um kontinuierlich innovative Produkte und Technologielösungen auf den Markt zu bringen, die auf die Mobilitätsanforderungen der Zukunft zugeschnitten sind. Während diese grundlegenden Lösungen umgesetzt werden, werden optimierte und potenzielle Wege für die Zukunft erforscht.

Smart Solution 3.0

Die Veröffentlichung des „Desay SV Mobility Trends Analysis Report in the AI Era" (Bericht zur Analyse der Mobilitätstrends im Zeitalter der KI) lieferte bahnbrechende Erkenntnisse. Der Bericht führt eine eingehende Analyse der Nutzerprofile im Zeitalter der KI durch und zeigt sechs Trends auf. Das Debüt von Smart Solution 3.0 steht für die konsequente Umsetzung dieser KI-Mobilitätszukunftstrends.

Angetrieben durch Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz integriert Smart Solution 3.0 über 150 modernste Technologien aus den Bereichen Spatial Computing, neuronale Augmentation und Ambient Stealth Intelligence. Anhand von vier innovativen Szenarien – Verdant Forest, Hyper Sense Activation, Sentinel Care und Comfort Mode – zeigt das System ein Ökosystem aus Mensch, Fahrzeug und Umgebung, das sich durch multisensorische Interaktion, tiefe emotionale Resonanz, biometrische Echtzeit-Verfolgung und kontextbezogene Risikoprognosen auszeichnet. Diese technologische Konvergenz fördert die beschleunigte Entwicklung von intelligenten Fahrzeugen.

Im Zeitalter der KI-gestützten Mobilität wird Desay SV sein technisches Know-how, kostenoptimierte Lösungen und eine offene Ökosystemarchitektur nutzen, um sichere, komfortable und nachhaltige Mobilitätserlebnisse zu schaffen. Damit wird das Unternehmen seine Vision „Smarter Mobility for All" vorantreiben und das goldene Zeitalter der assistierten Fahrsysteme einläuten.

Informationen zu Desay SV

Desay SV (002920.SZ) ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Mobilitätstechnologie mit Forschungs- und Entwicklungs- sowie Serviceniederlassungen in Deutschland, Japan, Singapur, Spanien, USA und weiteren Ländern. Das Unternehmen konzentriert sich auf die effiziente Integration von Smart Cabin, Smart Drive und Smart Service. Desay SV kann auf 39 Jahre Erfahrung zurückblicken und hat sich in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Design, Qualitätsmanagement und intelligente Fertigung ausgezeichnet. Durch kontinuierliche Innovation und umfassende Kompetenzen hat Desay SV sich das langfristige Vertrauen globaler Kunden verdient, darunter Chery, Geely, SAIC, Toyota, Volkswagen, Volvo und mehr. Dank ihnen belegt Desay SV Platz 74 der Top 100 globalen Autozulieferer laut Automotive News 2024. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte Desay SV online unter www.desaysv.com oder folgen Sie uns auf: https://www.linkedin.com/company/13690363

