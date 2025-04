Myanmar: Hilfsgüter gelangen ins Erdbebengebiet / Organisationen im Bündnis "Aktion Deutschland Hilft" verteilen Trinkwasser, Nahrung und medizinische Notfallsets / Rund 3 Millionen Euro Spenden

Aktion Deutschland Hilft e.V.

Obdachlos gewordene Familien schlafen im Freien oder in überfüllten Notunterkünften, sie harren in der Hitze aus ohne ausreichend Wasser, Nahrung und medizinische Versorgung: Das Ausmaß der Erdbebenkatastrophe in Myanmar wird den Einsatzkräften immer deutlicher. Viele Straßen und Brücken sind vom Erdbeben zerstört, die Kommunikationswege instabil. Doch Hilfe ist auch unter schwierigsten Bedingungen möglich: Bündnisorganisationen von "Aktion Deutschland Hilft" gelingt es, die dringend benötigten Hilfsgüter in Myanmar zu besorgen. Sie arbeiten vor Ort mit eigenen, auf solche Notlagen spezialisierten Teams oder mit erfahrenen lokalen Partnerorganisationen, um den Menschen direkt und schnell zu helfen.

Infektionen und Durchfälle durch verunreinigtes Wasser

Für diese Hilfe gingen bereits rund drei Millionen Euro Spenden bei "Aktion Deutschland Hilft" ein. "Dass in knapp einer Woche eine solche Summe zusammenkam, ist ein starkes Signal der Solidarität. Und jeder Cent trägt dazu bei, Menschenleben zu retten", sagt Maria Rüther, Hauptgeschäftsführerin von "Aktion Deutschland Hilft". Immer deutlicher wird: "Der Bedarf an Hilfe und an Spenden ist riesig." Es fehlt an Nahrungsmitteln, und in den Geschäften, die nicht zerstört wurden, steigen die Preise. Zum dringendsten Bedarf gehört sauberes Trinkwasser, ebenso Medikamente und medizinisches Material. Auch Zelte, Moskitonetze und Wasserfilter werden benötigt.

Hinzu kommt, dass das Erdbeben vom 28. März weitere Katastrophen nach sich zieht: Seuchen drohen, und immer mehr Menschen im Erdbebengebiet erkranken durch verunreinigtes Wasser. Schwere Durchfälle und Infektionskrankheiten können die lebensgefährliche Folge sein. "Auch für Verletzte führt keimbelastetes Wasser, mit dem Wunden gewaschen werden, zu einem hohen Infektionsrisiko", warnt Arno Coerver, Trinkwasserspezialist von Malteser International. Schnelle Hilfe ist auch deshalb nötig, weil Ende Mai die Monsunzeit mit heftigen Regenfällen beginnt.

Mobile Kliniken, Bau von Notlatrinen, Bargeld-Verteilungen

Von Beginn der Katastrophe sind Hilfskräfte im Einsatz. Aktuell arbeiten sie mit Hochdruck daran, immer mehr Komponenten ihrer Hilfe umzusetzen und möglichst viele Menschen zu erreichen: Anfang der Woche nehmen zwei mobile Kliniken der Johanniter ihre Arbeit in Mandalay auf. Medizinische Teams der Malteser behandeln Verletzte und versorgen Kranke mit Medikamenten und Erste-Hilfe-Material. Sogenannte WASH-Teams (Wasser, Sanitär und Hygiene) sorgen für die Reparatur von Wasserleitungen, den Bau von Notlatrinen und die Verteilung von Seife und Chlortabletten zur Wasseraufbereitung.

World Vision hat bereits an 500 Haushalte Nahrungsmittel ausgegeben. Helfer:innen verteilen 80.000 Trinkwasserflaschen, außerdem Hygiene-Pakete und Sets mit Dingen des täglichen Gebrauchs (u.a. Wasserreinigungsmittel, Wasserfilter, Kochgeschirr). CARE plant, in der ersten Hilfsphase 500.000 Haushalte zu versorgen und hat in Notunterkünften bereits medizinische Notfallsets verteilt. Mehrere Bündnisorganisationen unterstützen die vom Erdbeben betroffenen Menschen mit Bargeldhilfen. Damit können sie sich individuell mit den Dingen eindecken, die sie am dringendsten benötigen.

