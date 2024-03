Aktion Deutschland Hilft e.V.

"Aktion Deutschland Hilft" begegnet künftigen Herausforderungen mit neuer Führungsstruktur

Maria Rüther hat zum 1. März die Hauptgeschäftsführung übernommen

Bonn (ots)

Im Zuge einer formal fast abgeschlossenen Organisationsentwicklung erfolgt bei "Aktion Deutschland Hilft" die Neugestaltung der Führungsstruktur. So wird das Bündnis künftig von einer Hauptgeschäftsführerin und zwei weiteren hauptamtlichen Geschäftsbereichsleitungen geführt. In einem ersten Schritt hat Maria Rüther die Hauptgeschäftsführung des Bonner Vereins zum 1. März übernommen. "Die Vielfalt der Aufgaben in einem sich dynamisch ändernden Umfeld hat eine andere Aufstellung in der Geschäftsführung nötig gemacht", sagt Christian Molke, Vorsitzender Besonderes Aufsichtsorgan bei "Aktion Deutschland Hilft". Nach einem mehrmonatigen Auswahlprozess stelle die Besetzung der Hauptgeschäftsführung eine wichtige Zäsur für die weitere Entwicklung des Bündnisses dar. "Wir sind davon überzeugt, dass die Erfolgsgeschichte von 'Aktion Deutschland Hilft' mit Maria Rüther eine Fortsetzung finden wird", so Molke.

Aufgabenteilung der Geschäftsbereiche in der Führungsebene

Rüther ist seit 2005 in wechselnden Funktionen bei "Aktion Deutschland Hilft" tätig, zuletzt als stellvertretende Geschäftsführerin. Neben der strategischen Ausrichtung von "Aktion Deutschland Hilft" fallen künftig u.a. die beiden Fachbereiche "Kommunikation" sowie "Bündnisarbeit und Humanitäre Hilfe" in Rüthers direkte Verantwortung. "Als Hauptgeschäftsführerin begrüße ich es sehr, dass die Aufgabenteilung der Geschäftsbereiche analog zu den drei Strategiefeldern von 'Aktion Deutschland' Hilft erfolgt ist", so Rüther. "Ich freue mich sehr auf die bevorstehende Aufgabe und gemeinsame Weiterentwicklung im Bündnis." Denn neben der Finanzierung von Hilfsprojekten der Bündnisorganisationen durch Spenden gehe es vor allem auch um die Ausrichtung des Netzwerks in der weltweiten humanitären Hilfe und auch um Professionalisierung durch Digitalisierung.

Den Geschäftsbereich "Marketing und Fundraising" leitet ebenfalls ab März Dr. Thilo Reichenbach, zuletzt Abteilungsleiter Marke & Online bei "Aktion Deutschland Hilft". In dieser Funktion hatte er insbesondere das Online-Marketing profiliert und ausgebaut sowie den Markenaufbau vorangetrieben. Die Leitung des Geschäftsbereichs Verwaltung/Finanzen/Personal soll bis zum Sommer extern besetzt werden.

Mehr als zwei Jahrzehnte lang hatte die Mitgründerin des Bündnisses, Manuela Roßbach, die Geschäfte von "Aktion Deutschland Hilft" geführt und hat damit maßgeblichen Anteil an dessen positiver Entwicklung zu einem erfolgreichen Bündnis. Sie steht in Altersteilzeit weiter als Beraterin für besondere Aufgaben zur Verfügung.

Kurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V.

"Aktion Deutschland Hilft" ist das 2001 gegründete Bündnis renommierter deutscher Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihre Kräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Die mehr als 20 beteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in der humanitären Hilfe zusammen. Über den Zusammenschluss von "Aktion Deutschland Hilft" koordinieren die beteiligten Organisationen ihren Einsatz, sodass vor Ort keine Überschneidungen oder Versorgungslücken entstehen - und die Menschen im Katastrophengebiet die bestmögliche Hilfe erhalten. Unter einem gemeinsamen Spendenkonto ruft das Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen im Katastrophenfall auf. "Aktion Deutschland Hilft" hat sich zum verantwortungsvollen Umgang mit Spenden verpflichtet und ist unter anderem zertifiziertes Mitglied im Deutschen Spendenrat. Über Einsatz und Wirkung der Spendengelder informiert das Bündnis in den jährlichen Finanzberichten: https://www.aktion-deutschland-hilft.de/de/wir-ueber-uns/finanzen/

