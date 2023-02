Aktion Deutschland Hilft e.V.

Betroffene benötigen medizinische Hilfe, Zelte, Decken und Grundnahrungsmittel

Nach den verheerenden Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet in der Nacht von Sonntag auf Montag ist die Lage in der betroffenen Region weiter unübersichtlich. Behörden vor Ort sprechen nur wenige Stunden, nachdem die Erde bebte und tausende Gebäude zum Einsturz brachte, von mehr als tausend Toten und tausenden Verletzten. Deutsche Hilfsorganisationen aus dem Bündnis "Aktion Deutschland Hilft" sind vor Ort im Einsatz und leisten Soforthilfe. Weitere Nothilfeteams aus Deutschland werden in die betroffenen Gebiete entsendet. "Aktion Deutschland Hilft" stellt eine Million Euro für die akuten Soforthilfemaßnahmen der vor Ort tätigen Bündnisorganisationen zur Verfügung.

Nothilfe läuft an - Medikamente, Zelte, Heizstrahler & Nahrungsmittel benötigt

Insgesamt leben rund zwölf Millionen Menschen in den betroffenen Erdbebenregionen im Südosten der Türkei, darunter nach derzeitigem Stand auch zwei Millionen syrische Geflüchtete. Schneefälle und niedrige Temperaturen erschweren die Bergung der Verschütteten zusätzlich, sodass mit steigenden Opferzahlen gerechnet werden muss. Neben medizinischer Hilfe sind daher auch Zelte, Heizstrahler, Decken, Thermokleidung sowie Grundnahrungsmittel für mindestens 5.000 Menschen dringend benötigt.

