Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten zur Ankündigung von Grünen und FDP, mit der SPD zu sondieren

Mit dem Votum von Grünen und FDP zugunsten von Sondierungsgesprächen mit der SPD ist noch keine Entscheidung für eine Ampel gefallen. Aber eine Vorentscheidung. Beiden Parteien ist klar geworden, dass die Union derzeit weder regierungsfähig noch regierungswillig ist. (...) Grüne und Liberale werden miteinander klarkommen: aus sachlichen und strategischen Gründen. Beide Parteien wissen, dass eine gute Kooperation zwischen FDP und Grünen ihnen langfristig beste Regierungschancen sichert. Das schweißt zusammen. Zudem sollte niemand denken, dass ausgerechnet die beiden Parteien der Gut- und Besserverdiener in Deutschland in Fragen der Steuer- und Finanzpolitik nicht zueinanderfinden. Auch deshalb wird sich ab heute der Fokus wohl eher wieder in Richtung SPD verschieben.

