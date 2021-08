Stuttgarter Zeitung

Kommentar zu 100 Tage/Landesregierung Baden-Württemberg

Stuttgart (ots)

Für einen Moment sah es so aus, als ob die Neuauflage der grün-schwarzen Koalition dem Land neue Impulse geben könnte. Ministerpräsident Winfried Kretschmann schien gewillt, seinen Wahlsieg in "kraftvolles Regieren" - eine seiner Lieblingsfloskeln - umzusetzen; dies vor allem in Sachen Klimaschutz. Aber Pusteblume. Nach den ersten hundert Tagen bleiben Ernüchterung und Enttäuschung. Schon lange nicht mehr hat sich eine Landesregierung so unverblümt selbst bedient wie diese Koalition, die glaubt, weil sie eine große Koalition ist, könne ihr niemand etwas anhaben. Markant ist der Umgang mit dem Geld, das sich Grün-Schwarz mit der Aufnahme von Rekordschulden besorgt. Wer behauptet, diese Regierung müsse sparen, leidet unter Wirklichkeitsverlust.

Original-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell