Stuttgarter Zeitung

Kommentar der Stuttgarter Zeitung zu Ausschreitungen in Stuttgart

"Was ist zu tun? Die vielfach geäußerte Empörung über die Krawallstimmung in der City ist verständlich, hilft alleine aber nicht weiter. Ein nächtliches Verweilverbot, das jetzt diskutiert wird, kann allenfalls eine Kurzfristlösung sein. Die Stadt muss vielmehr ihre Anstrengungen in der Prävention und bei der Integration nochmals verstärken. Sie muss den öffentlichen Raum gemeinsam mit Akteuren aus Kultur und Sport breit bespielen und konstruktiv besetzen. Sie muss jungen Leuten, die hier wohnen und die hierher kommen, gleichzeitig Perspektiven eröffnen und, wo nötig, klare Grenzen setzen."

