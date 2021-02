Kommentar zu USA/Trump/McConnell

Stuttgarter Zeitung

Wenn Donald Trump Mitch McConnell, die republikanische Nummer eins im US-Senat, als Stümper beschimpft, dann ist das für seine Verhältnisse milde. Der Senator aus Kentucky hat angekündigt, aussichtsreiche Kandidaten auch dann zu unterstützen, wenn sie nicht Trumps Segen haben. Eine Kampfansage. Es bahnt sich ein Grundsatzstreit an. Es geht um die Frage, in welche Richtung die Republikaner marschieren. In die populistische oder die traditionell konservative? Gut möglich, dass der Machtkampf die Partei für lange Zeit prägt. Denkbar ist, dass er mit einer Spaltung endet. Trumps Einfluss sollte man nicht unterschätzen.

