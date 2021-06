Stuttgarter Zeitung

"Stuttgarter Zeitung" zum Anschlag in Würzburg

Würzburg (ots)

Die Persönlichkeit und die Entwicklung des Täters müssen genau untersucht werden. Denn nur so lassen sich Verbrechen dieser Art verhindern. Die wichtigste offene Frage: Was hat dieser 24-Jährige die ganze Zeit, immerhin sechs Jahre, in Deutschland gemacht? Gab es Sprach- und Integrationskurse? Hat ihm jemand geholfen? Oder blieb er in den digitalen Netzwerken mit zunehmenden Wahngedanken und islamistischer Indoktrination isoliert? Letzte Station Obdachlosenheim - das klingt verheerend. Offenbar hatte ihn niemand auf dem Schirm.

