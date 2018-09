Stuttgarter Zeitung: Kommentar zu Giffeys Gesetzesvorstoß zur Demokratieförderung

Stuttgart (ots) - Es wirkt ein wenig billig, Schulen und Vereinen eine Mitverantwortung an rechtsextremen und fremdenfeindlichen Ausschreitungen wie zuletzt in Chemnitz zu geben, weil dort nicht mehr über Politik gesprochen werde. Der Wirklichkeit in Vereinen und vor allem Schulen entspricht das nicht. Oder hat Frau Giffey nicht registriert, dass Geschichte, Gemeinschaftskunde und Politikunterricht landauf, landab die Grundlagen für das Verständnis unserer komplizierten Staatsform vermitteln? Schule ist fürwahr keine Idylle, sondern ein Abbild der Gesellschaft. Schule heute ist aber auch gelebte Demokratie, und das ist eine Leistung. Defizite bei der Vermittlung der Werte dieser Staatsform sollte die Politik eher bei sich selbst suchen.

