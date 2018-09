Stuttgarter Zeitung: Kommentar zur Elektromobilität deutscher Autobauer

Stuttgart (ots) - Sehr spät erst beginnen die deutschen Autobauer nun eine Aufholjagd in Sachen Elektromobilität - und wollen endlich beweisen, dass deutsche Ingenieurkunst sich nicht allein auf Verbrennungsmotoren beschränkt. Experten erwarten, dass der Elektroantrieb im kommenden Jahrzehnt stark an Bedeutung gewinnen wird. Dazu trägt auch bei, dass Wagen mit Verbrenner teurer werden, weil immer schärfere Umweltvorschriften eine immer aufwendigere Technik erfordern. Dennoch dürfte die Produktion eines Stromers noch eine ganze Zeit teurer sein. Damit geraten die Gewinne mächtig unter Druck. Hohe Gewinne sind aber gerade in Zeiten eines epochalen technischen Umbruchs notwendig, um weiter massiv in eine breite Palette von Motoren, in das autonome Fahren, die digitale Vernetzung sowie in neue Mobilitätsangebote investieren zu können. Nur wer hier beste Leistungen erbringt, kann auf längere Sicht im weltweiten Wettbewerb spitze sein.

