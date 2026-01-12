Mitteldeutsche Zeitung

Jeder zweite Reichsbürger in Sachsen-Anhalt prellt den Fiskus

Sachsen-Anhalt/Politik/Reichsbürger (ots)

Halle. Jeder zweite sogenannte Reichsbürger in Sachsen-Anhalt zahlt offenbar nicht ordnungsgemäß seine Steuern und Bußgelder. "Seit 2020 sind 342 Personen durch Steuerhinterziehung, Steuerverweigerung sowie die Verweigerung von Bußgeldern und sonstigen Abgaben aufgefallen", teilte das Finanzministerium Sachsen-Anhalt auf eine Kleine Anfrage der Linken-Landtagsabgeordneten Kristin Heiß mit. Darüber berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Montag-Ausgabe). Erstmals skizzieren damit Zahlen aus Sachsen-Anhalts Finanzministerium, wie groß das Problem der Steuervermeidung durch Reichsbürger ist. In Sachsen-Anhalt wird die Zahl der behördlich bekannten Extremisten auf etwa 700 beziffert.

Die Reichsbürger-Szene wird seit 2016 offiziell vom Verfassungsschutz beobachtet, sie gilt als gefährlich und in Teilen gewaltbereit. Reichsbürger nennen sich selbst so und glauben, die Bundesrepublik Deutschland gebe es nicht. In Wahrheit sei der Staat eine Firma. Es gibt Reichsbürger, die ihre eigenen "Hoheitsgebiete" vor Ort errichten, indem sie "Scheinstaaten" ausrufen, eigene Reiche gründen und sich selbst zum König ernennen.

