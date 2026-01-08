PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Sachsen-Anhalt: Ministerpräsident Haseloff gibt Amt auf
Schulze soll Nachfolger werden

Halle (ots)

Der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt im September, Landeswirtschaftsminister Sven Schulze will sich offenbar nach Informationen der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Freitagausgabe) Ende Januar im Landtag zum Ministerpräsidenten wählen lassen - und Amtsinhaber Reiner Haseloff (CDU) entsprechend zuvor den Posten aufgeben. Die CDU regiert in Magdeburg zusammen mit SPD und FDP in der sogenannten Deutschlandkoalition.

Für kommenden Montag sind laut der Zeitung Parteiführungstreffen aller drei Koalitionsparteien geplant, in denen das Manöver abgestimmt werden soll. Haseloff ist seit April 2011 Ministerpräsident und damit der dienstälteste Regierungschef in Deutschland. Der 71-jährige Wittenberger hatte im vergangenen Jahr angekündigt, seine Partei nicht noch einmal in einen Landtagswahlkampf führen zu wollen - und hatte stattdessen Schulze vorgeschlagen. Der 46-Jährige Harzer ist seit 2021 Landesminister für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten sowie CDU-Landesvorsitzender.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung
Kai Gauselmann
Telefon: 0345 565 4300
kai.gauselmann@mz.de

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell

