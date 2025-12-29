Mitteldeutsche Zeitung

Sachsen-Anhalt will insolvente Chemiefirma DOMO in Leuna unterstützen

Sachsen-Anhalt/Wirtschaft/Chemie (ots)

Halle. Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) will das insolvente Chemieunternehmen DOMO Chemicals aus Leuna unterstützen. "Ich kenne die schwierige Situation seit einigen Wochen, leider konnte das Unternehmen keine Lösung finden", sagte Schulze der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung. Das Land habe bereits seine Hilfe angeboten.

Gemeinsam mit dem Insolvenzverwalter Lucas Flöther, der Chemieparkgesellschaft Infra-Leuna und der Investitionsbank Sachsen-Anhalt arbeite man jetzt an Lösungen, um zunächst die Produktion gesichert fortzuführen. "Die Ursache der Insolvenz hängt in erster Linie nicht mit dem Standort Leuna zusammen", bestätigte Schulze in einem ersten Statement. Das sei ein Thema der belgischen DOMO-Gruppe. Bei DOMO in Leuna arbeiten etwa 550 Beschäftigte.

