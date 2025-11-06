RTLZWEI

Diese Woche bei "Love Island VIP": Sylvie Meis glaubt wieder an die Liebe und Filip will Laura rauswerfen!

Filip zweifelt an der Glaubwürdigkeit des Couples von Laura und Maurice

Granate Dijana im Angriffsmodus

"Love Island VIP" am 6. November 2025 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+

Der Countdown zum großen Finale von "Love Island VIP" läuft - und in der Villa brennt die Luft! Granate Dijana sorgt mit frechen Sprüchen und einer klaren Ansage für Wirbel und stellt alles auf den Kopf: neue Couples, neue Dynamik, neue Spannung. Während bei Laura und Maurice sowie Jeje und Umut die Funken fliegen, kocht bei anderen das Drama über. Denn kurz vor dem Finale werden harte Entscheidungen getroffen - und es wird richtig giftig in der Villa! "Love Island VIP" am 6. November 2025 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

Auf zum Endspurt - das große Finale der zweiten "Love Island VIP"-Staffel rückt immer näher! Und in der Villa brodelt's gewaltig. Die Stimmung? Aufgeladen! Die Luft? Zum Schneiden dick! Und das liegt nicht zuletzt an Granate Dijana, die mit ordentlich Selbstbewusstsein einmarschiert: "Mich juckt gar nichts - ich nehme mir das, was ich will. Ich schaue, was ich hier so aussortieren kann an Frauen, welche morgen nach Hause geht!".

Und genauso kommt es. Schon am nächsten Tag darf Dijana bei der Paarungszeremonie frei wählen. Und siehe da: Neue Couples, neue Vibes und Sylvie Meis strahlt: "Ich glaube wieder an die Liebe!". Kein Wunder, denn es knistert in der Villa! In der Private Suite wird es heiß: Laura und Maurice gehen auf Tuchfühlung, Jeje und Umut lassen es ebenfalls krachen.

Doch die Harmonie hat ein Verfallsdatum: Das Finale wirft seine Schatten voraus. Die Islander müssen entscheiden, welches Couple das geringste Liebes-Potenzial hat. Und plötzlich wird es giftig: Filip schießt scharf: "Ich will Laura nicht mehr hier drin haben, weil sie die Harmonie killt! Sie meint es nicht ernst, das sieht man." Aber er geht noch weiter, der Dschungelkönig stichelt auch bei Maurice: "Du meinst es ernst Bruder, ich sehe das, aber sie nicht!". Als Laura das hört, fliegen die Fetzen: "Willst du mich verarschen? Ich nehme den auseinander!".

"Love Island VIP" am 6. November 2025 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Das Format wird von ITV Studios Germany produziert.

Über "Love Island VIP":

Eine Gruppe abenteuerlustiger VIP-Singles erlebt in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer voller aufregender Begegnungen und prickelnder Flirts. Wer findet sein Traum-Date und die wahre Liebe? Moderatorin Sylvie Meis führt durch die weltweit erste VIP-Version der international erfolgreichen Dating-Show. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert.

