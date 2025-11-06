RTLZWEI

"Die Geissens: Traumjob Prinzessin": Glamour, Drama und Etikette: Carmen und Robert Geiss suchen die Prinzessin von Seborga!

Gemeinsam mit Fürstin Nina von Seborga suchen die Geissens eine royale Vertretung

Knallhartes Casting im Schloss Balthasar im Europa-Park: Wer wird die Prinzessin des selbsternannten Fürstentums Seborga?

"Die Geissens: Traumjob Prinzessin" ab dem 27. November um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+

Glanz, Glamour und royale Eskapaden - in der neuen Castingshow "Die Geissens: Traumjob Prinzessin" begleiten Carmen und Robert Geiss Fürstin Nina von Seborga bei der Suche nach einer würdigen Vertretung für das selbsternannte Fürstentum. Gemeinsam mit Benimmtrainer Sascha Lilic suchen sie die Frau, die für ein Jahr Prinzessin von Seborga wird - und 50.000 Euro mit nach Hause nimmt. Welche Dame kann beim Casting, Benimm-Bootcamp und dem royalen Umstyling überzeugen und darf am legendären "Bal de Noël" in Monte-Carlo teilnehmen? "Die Geissens: Traumjob Prinzessin" ab dem 27. November um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

Fürstliche Mission für Deutschlands bekannteste Glamour-Familie! In "Die Geissens: Traumjob Prinzessin" helfen Carmen und Robert Geiss Fürstin Nina von Seborga dabei, die perfekte Prinzessin für das kleine, selbsternannte Fürstentum in Italien zu finden. Gemeinsam mit Etikette-Experte Sascha Lilic suchen sie eine würdige Vertretung für Fürstin Nina. Die Kandidatin muss nicht nur durch Stil und Charme überzeugen, sondern Seborga angemessen repräsentieren sowie bei offiziellen Anlässen Haltung und Diplomatie zeigen.

Carmen über ihre neue Aufgabe: "Wir haben Nina über einen gemeinsamen Bekannten in Monte-Carlo kennengelernt. Wir sind begeistert von ihrem Einsatz für die Unabhängigkeit von Seborga und helfen ihr deshalb jetzt dabei eine Prinzessin für das selbsternannte Fürstentum zu finden."

Im prächtigen Schloss Balthasar im Europa-Park in Rust startet das royale Abenteuer. Tausende Frauen haben sich beworben, 25 dürfen ihr Können und ihre Haltung vor der prominenten Jury beweisen. Bewertet werden Stil, Etikette und Auftreten - kurz: alles, was eine echte Prinzessin ausmacht. Doch der Weg zum Titel "Prinzessin von Seborga" ist steinig: Statt Anmut und Eleganz sorgen beim Casting schrille Auftritte, schräge Ideen und handfeste Dramen für Aufsehen. Zwischen Bauchtanz, Bier und Ballermann-Songs merken Carmen und Robert Geiss, dass royale Zurückhaltung keine Selbstverständlichkeit ist.

Im Anschluss an das Casting werden die Kandidatinnen von Fürstin Nina, Carmen und Robert Geiss sowie Sascha Lilic im Europa-Park auf die Probe gestellt. Vom Benimm-Bootcamp über Tischmanieren bis hin zu einem royalen Umstyling - jede Aufgabe verlangt Klasse, Disziplin und Charme. Das große Finale führt die verbliebenen Kandidatinnen schließlich nach Seborga in Italien - und weiter zum legendären Weihnachtsball in Monte-Carlo. Wer wird die erste Prinzessin von Seborga?

"Die Geissens: Traumjob Prinzessin" ab dem 27. November um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Das Format wird produziert von GeissTV GmbH.

In "Die Geissens: Traumjob Prinzessin" erfüllen Carmen und Robert Geiss einen ganz besonderen Traum: Eine Frau darf ein Jahr lang Prinzessin des selbsternannten Fürstentums Seborga werden - und erhält zusätzlich 50.000 Euro. Zwischen Luxus, Lifestyle und Leidenschaft suchen die Geissens gemeinsam mit Fürstin Nina von Seborga und Benimmcoach Sascha Lilic nach der neuen Hoheit in einer Welt voller Glanz und Emotionen. Das Format wird produziert von GeissTV.

