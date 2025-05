KÜS-Bundesgeschäftsstelle

KÜS Trend-Tacho: Viele Autofahrer handhaben Ölwechsel verantwortungsvoll

Bild-Infos

Download

Losheim am See (ots)

Es schmiert die beweglichen Teile des Motors und trägt zur Kühlung der Motorkomponenten bei. Die Bedeutung des Motoröls darf ebenso wenig unterschätzt werden wie der regelmäßig vorzunehmende Ölwechsel.

Das sehen auch die Autofahrer so: Die Hälfte der beim aktuellen KÜS Trend-Tacho befragten Personen gibt an, sich bezüglich des Ölwechsels genau an die Vorgaben zu halten. Das heißt: Für sie ist es wichtig, dass der Ölwechsel in den vorgeschriebenen Abständen tatsächlich vorgenommen und nicht herausgezögert wird.

Aber welche Gründe waren ausschlaggebend, wenn es hier doch einmal zu einer Verzögerung kam? An erster Stelle steht Zeitmangel: 21 % der Befragten geben an, einfach keine Zeit für den Ölwechsel gehabt zu haben. An zweiter Stelle folgen Sparzwänge - mit erkennbarem Abstand (15 %). Erst an dritter Stelle folgt als Grund für verzögerten Ölwechsel die Unkenntnis über dessen Fälligkeit (14 %).

"Beim Ölwechsel dürfen sich keine falschen Routinen einschleichen", sagt KÜS-Hauptgeschäftsführer Peter Schuler. "Zum Glück sehen das viele Autofahrer genauso. Ein unterlassener Ölwechsel kann schwerwiegende Motorschäden verursachen. Diese sind ärgerlich, mit Zeitaufwand und Kosten verbunden. Gerade hier lassen sie sich durch die nötige Aufmerksamkeit recht einfach vermeiden. Bei Unsicherheiten stehen die KÜS-Partner auch bei diesem Thema mit ihrer Erfahrung und ihrem Know-how natürlich gerne zur Verfügung!"

Der Trend-Tacho wird für die Prüforganisation KÜS und das Fachmagazin kfz-betrieb von Wolk & Nikolic After Sales Intelligence GmbH (Köln) erstellt. Es handelt sich um eine Mixed-Mode-Befragung, telefonisch (CATI) von 300 Personen und online (CAWI) von 700 Personen. Zielpersonen sind Pkw-Fahrer, die im Haushalt für Fragen rund um das Auto mitverantwortlich sind. Die Befragung wurde im April 2025 durchgeführt. Die Gewichtung der Befragungsergebnisse erfolgt mit den KBA-Daten (Bestandsanteile Pkw-Marken, Alterssegmente).

Über KÜS | Fahrzeugprüfungen und -gutachten

Die KÜS ist in Deutschland seit 1991 als Kraftfahrzeug-Überwachungsorganisation amtlich anerkannt. Mit rund 8.000 Untersuchungsstellen, 1.600 Prüfingenieurinnen und Prüfingenieuren sowie rund fünf Millionen Fahrzeuguntersuchungen pro Jahr ist die KÜS ein gefragter Dienstleister mit ausgeprägter Kompetenz in Fahrzeugsicherheit und Mobilität. Das Dienstleistungs-Portfolio reicht von amtlichen Fahrzeuguntersuchungen und Sachverständigen-Tätigkeiten (Schadengutachten, Wertgutachten) über Schulungsangebote bis hin zu IT-Lösungen.

Zur KÜS-Unternehmensgruppe gehören die KÜS als Überwachungsorganisation, die KÜS Technik GmbH als Technischer Dienst der KÜS, die KÜS DATA GmbH mit eigenem Hochleistungs-Rechenzentrum für maximale Datensicherheit, die KÜS Akademie GmbH für die Aus- und Weiterbildung, die KÜS Automotive GmbH für Fahrzeuggutachten sowie die KÜS Service GmbH mit Expertise u. a. in Arbeitssicherheit und Datenschutz.

Als expandierender Spezialist für Verkehrssicherheit stellt sich die KÜS konsequent den Anforderungen einer Mobilität, die sich aktuell rasant verändert.

Original-Content von: KÜS-Bundesgeschäftsstelle, übermittelt durch news aktuell