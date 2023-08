Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zu F-16 und Taurus

Halle/MZ (ots)

Kampfjets, mit denen ukrainische Piloten theoretisch nach Russland fliegen könnten, markieren schon eine Schallmauer.

Da Dänemark und die Niederlanden sie dennoch abgeben, muss die Bundesregierung kaum Sorge vor einer Eskalation durch Taurus-Lieferungen haben. Moskau könnte sich längst jede x-beliebige Unterstützung der Ukraine durch Nato-Staaten dafür raussuchen.

Wladimir Putins Schlacht ist an einem neuralgischen Punkt angekommen. Derzeit sieht es nicht nach einem schnellen Erfolg der ukrainischen Gegenoffensive aus. Der Kremlchef spekuliert darauf, dass die Stimmung für weitere Unterstützung kippen wird, wenn 2024 in den USA ein neuer Präsident und in Europa ein neues Parlament gewählt wird.

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell