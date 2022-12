Mitteldeutsche Zeitung zu Gehältern in Wirtschaft und Politik

Halle/MZ (ots) - Höhere Tierarztkosten drohen für Hund, Katze und Co. in Sachsen-Anhalt zum Gesundheitsrisiko zu werden. Das berichtet die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle in ihrer Mittwochsausgabe. Vor einem Monat trat bundesweit eine neue Gebührenordnung in Kraft, durchschnittlich sind die Behandlungskosten ...

mehr