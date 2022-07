Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zu Tempolimit/AKW

Halle (ots)

Bei der Frage nach der Kernkraft gibt es sehr unterschiedliche Angaben darüber, ob und wie schwierig sich das Ganze in die Tat umsetzen ließe. Die Frage, ob ein befristetes Tempolimit richtig wäre, lässt sich hingegen leicht beantworten. Es mag zwar den einen oder anderen Autofahrer geben, der sich darüber ärgern würde. Am Ende ist aber klar: Ein befristetes Tempolimit kostet nichts, es würde helfen, Energie zu sparen - und gut fürs Klima wäre es auch noch. Gegen die Einführung spricht allein, dass das Nein zu einem Tempolimit ein wichtiger symbolischer Punktgewinn für die FDP in den Verhandlungen über die Ampel-Koalition war.

