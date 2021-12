Mitteldeutsche Zeitung

Die Mitteldeutsche Zeitung zum Thema: Drosten und Streeck im neuen Expertengremium

Deutschland (ots)

Nun sind weitere Details dazu bekanntgeworden - und man kann sagen: Eine Revolution in der Corona-Politik wird es auch mit Grünen und FDP als Juniorpartner der Scholz-SPD nicht geben. Zwar will die Ampel nun auch hören, was der Bonner Chefvirologe Hendrik Streeck zu sagen hat, der bislang oft eine andere Einschätzung vertreten hat als der Berliner Kollege und Merkel-Favorit Christian Drosten. Doch auch Streeck wird die Wucht der vierten Welle nicht kleinreden, in der wir gerade stecken - wie kein vernünftiger Experte.

