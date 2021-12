Mitteldeutsche Zeitung

Die Mitteldeutsche Zeitung zum Thema: Neue Spitze in der SPD gewählt

Der neue Kanzler verfügt über großes Selbstbewusstsein, gilt nicht als glänzender Zuhörer und ist von Widerworten oft eher genervt. Für das neue Spitzenduo, Esken und Klingbeil, wird das nicht leicht. Zumal die Wahlergebnisse von 76,7 Prozent für Esken und 86,3 Prozent für Klingbeil auf partiellen Unmut in der Partei hindeuten. Obendrein noch der neue Generalsekretär Kevin Kühnert, den die eigenen Mitglieder an seinem frech-fröhlichen Auftreten als früherer Juso-Chef messen werden. Sollte er im neuen Amt nur gegen die anderen austeilen und die Partei staatstragend in Ruhe lassen, wird er Enttäuschung provozieren. Für Scholz wiederum würde es schwer, wenn ihn die eigene Partei hinterfragt.

