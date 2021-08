JAZZ[TM] Apfel

Sommerliche Erfrischung mit Apfel-Popsicles

Sommer, Sonne, Sonnenschein - für rund die Hälfte aller Bundesbürger sind Juli und August die schönste Zeit des Jahres![1] Allerdings können hohe Temperaturen auch sehr belastend für den Körper sein, vor allem, wenn eine hohe Luftfeuchtigkeit hinzukommt.

Tipps für eine sommerliche Abkühlung gibt es viele - deshalb hier unsere Top Drei:

1. Die passende Kleidung

Locker sitzende, luftige Kleidung aus Naturstoffen wie Baumwolle oder Leinen ist ideal für heiße Sommertage. Wer nach draußen in die Sonne geht, sollte helle Kleidung trage, da dunkle Farben sich stärker erwärmen.

2. Lauwarm duschen

Beim Duschen ist lauwarmes Wasser die beste Wahl. Eiskaltes Duschen regt hingegen den Kreislauf an, sodass man danach schneller wieder schwitzt.

3. Leichte, wasserhaltige Gerichte

Diese belasten den Körper weniger und erfrischen zugleich. Sehr geeignet ist Obst wie zum Beispiel JAZZ(TM) Äpfel, die einen hohen Wasseranteil haben und den Körper mit B-, C- und E-Vitaminen und wertvollen Nährstoffen wie Kalium, Natrium, Magnesium, Calcium und Eisen versorgen.

Unser Tipp: Für eine Extraportion Erfrischung lassen sich aus JAZZ(TM) Äpfeln und nur drei weiteren Zutaten köstliche Popsicles herstellen - genau wie JAZZ(TM) Äpfel sind sie erfrischend, spritzig und dabei nicht zu süß!

Popsicles mit JAZZ(TM) Apfel und Minze

ca. 12 Stück

1 Zitrone

500 ml naturtrüber Apfelsaft

1 Bund frische Minze

1 JAZZ(TM) Apfel

1. Zitrone auspressen.

2. Zitronensaft und 250 ml Apfelsaft aufkochen.

3. Minze zufügen und 8 Minuten ziehen lassen, dann abseihen und den restlichen Apfelsaft zufügen und vollständig auskühlen lassen.

4. Apfel in feine Scheiben hobeln, in die Mulden der Eisformen geben und mit dem Apfel-Minz-Sud aufgießen.

5. Mindestens 8 Stunden einfrieren.

Viele weitere Rezepte unter www.jazzapple.com!

Über JAZZ(TM)

JAZZ(TM) ist eine eingetragene Marke im Besitz von T&G Global, die sich auf die Apfelsorte Scifresh bezieht. Sie wurde in Neuseeland von Plant and Food Research entwickelt und im Jahr 2003 patentiert. JAZZ(TM) wird nun unter Lizenz von T&G in Neuseeland und neun weiteren Ländern weltweit angebaut.

[1] myMarktforschung, der Deutschen liebste Jahreszeit, 2018

