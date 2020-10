Mitteldeutsche Zeitung zu Chemnitz/Kulturhauptstadt

Mitteldeutsche Zeitung

Dreimal gut. Mit der Wahl von Chemnitz zur Kulturhauptstadt Europas 2025 gewinnt, erstens, eine wirklich interessante Stadt. Zweitens, das leibhaftige Chemnitz. Und, drittens, "der Osten" - was noch immer einer Erwähnung wert ist. Nichts gegen die Rivalen Hildesheim, Nürnberg und Hannover. Aber Hannover ist - nicht zuletzt mit der Expo - schon oft sichtbar geworden. Und der Osten bleibt noch mindestens über 30 Jahre ein Thema, so lange wie die gesellschaftlich-ökonomischen Differenzen vor Ort etwas anderes markieren als einen gewöhnlichen regionalen Unterschied. Freilich nur für den, der es genauer wissen will. Chemnitz 2025 gäbe dazu Gelegenheit.

