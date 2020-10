Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zu Corona und Beherbergungsverbot

Halle (ots)

Beim ersten Hören klingt es vielleicht logisch: Wenn jemand aus einem Gebiet mit erhöhtem Risiko innerhalb Deutschland kommt, muss er ja nicht unbedingt woanders im Hotel übernachten- es sei denn, er hat einen negativen Corona-Test. Doch da fangen die Probleme an: Es ist mehr als fragwürdig, wenn für Ferienreisende Testkapazitäten in Anspruch genommen werden, die an anderer Stelle besser eingesetzt werden könnten. Wer wie Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) das Beherbergungsverbot für Menschen aus Risikogebieten in anderen Bundesländern in Kraft setzt, aber nicht für Menschen aus dem eigenen Land, verspielt zusätzlich Glaubwürdigkeit. Das ist verantwortungslos.

