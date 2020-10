zu Justiz-Altfällen in Sachsen-Anhalt

Mitteldeutsche Zeitung

Justizministerin Anne-Marie Keding (CDU) hätte sich keinen Zacken aus der Krone gebrochen, wenn sie ihrer Stellungnahme nun ein Wort des Dankes an die Richter für die außerordentliche Leistung in den vergangenen Jahren vorangestellt hätte. Stattdessen spricht sie von einer "komfortablen Personalausstattung" und lehnt eine "weitere personelle Überausstattung" ab. Das kann von den Richtern angesichts des Bergs an Altfällen, den sie gut gelaunt wegschaufeln sollen, nur als Zynismus empfunden werden.

