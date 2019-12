Mitteldeutsche Zeitung: zu Russland und Doping

Mitteldeutsche Zeitung

Für die Zukunft bedeutet das Wada-Urteil auch, dass sich am Beispiel des Umgangs mit Russland in den nächsten Jahren die grundsätzliche Stoßrichtung des Anti-Doping-Kampfes in der Welt - und ob er erfolgreich ist - entscheiden kann. Meinen es die Wada, das Internationale Olympische Komitee und all die anderen internationalen Sportverbände wirklich ernst, wenn sie dem Kampf gegen medikamentös befeuerte Unfairness im Sport die höchste Priorität einräumen? Gehen sie Russland auch während des Banns auf die Nerven, kontrollieren sie weiter, um eine erneute Neuauflage des russischen Betrugssystems zu verhindern?

