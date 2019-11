Mitteldeutsche Zeitung

zu Niedrigzins und schwarze Null

Halle (ots)

Die Europäische Zentralbank hat mit extrem niedrigen Zinsen seinerzeit kurzfristig auf die Finanzkrise reagiert - und damit langfristig ein neues Problem geschaffen. Weil Sparkonten nichts mehr abwerfen, investiert alle Welt in Aktien und Immobilien - mit dem Effekt, dass sich Kurse und Preise Woche für Woche weiter von den Realitäten entfernen. Natürlich kann man jetzt in dieser Phase billig einen Kredit aufnehmen. 15 Prozent aller Firmen in der EU sind bereits "Zombieunternehmen", am Leben gehalten nur von Niedrigzinsen. Sobald sich der Zins auch nur normalisiert, werden die Kartenhäuser zusammenfallen.

