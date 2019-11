Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung: MZ-Kommentar zu Russland

Halle (ots)

So, so, ausländische Wissenschaftler müssen beim Besuch russischer Hochschulen jetzt Handy und Laptop abgeben. Und das Fernglas gleich mit, sicher ist sicher! Wer das ursprünglich geheime Dekret des russischen Wissenschaftsministers liest, fühlt sich an alte Zeiten erinnert. Hier wirkt die Paranoia des Kalten Krieges. Ein deutscher Professor für Maschinenbau - oder, noch bizarrer: für Musikwissenschaft oder Archäologie - soll also faktisch wie ein Spion behandelt und überwacht werden. Es ist lächerlich. Zugleich sind Moskaus neue Vorgaben auch perfide und höchst wirksam. Denn alle Beteiligten werden in ein System der Kontrolle gezwungen.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell