Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung: zur Türkei

Halle (ots)

Trump verriet seine engsten Partner im Kampf gegen den IS - die Kurden. Diese riefen Baschar al-Assad und dessen Armee im Kampf gegen die Türken zur Hilfe - so erlangten das Regime in Damaskus und dessen Schutzmächte Russland und Iran die Kontrolle über weite Teile Nordsyriens zurück. Sie sind die Gewinner von Trumps "Deal". Zu den Gewinnern zählt auch Erdogan. Er wusste die Ahnungslosigkeit und Eitelkeit des US-Präsidenten für seinen Zweck zu nutzen - mit Erfolg.

